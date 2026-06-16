كشفت شركة دايموند موتورز، الوكيل الحصري لعلامة ميتسوبيشي اليابانية في مصر، عن السيارة باجيرو سبورت الجديدة خلال احتفالية خاصة أقيمت بمدينة العين السخنة، ضمن فعاليات استعراض أحدث طرازات العلامة اليابانية بالسوق المحلي.

وظهرت السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ذات السبعة مقاعد بتصميم محدث وتجهيزات متطورة، فيما أكدت الشركة أنها ستتوفر في مصر من خلال نظام الطلب المسبق (Pre-Order)، دون الكشف حتى الآن عن الأسعار الرسمية أو الفئات المقرر تقديمها للعملاء.

محرك بقوة 181 حصان

تعتمد ميتسوبيشي باجيرو سبورت على محرك تيربو سعة 2.4 لتر رباعي الأسطوانات، قادر على إنتاج 181 حصانًا من القوة وعزم دوران يبلغ 430 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

ويتميز المحرك بعزم مرتفع متوفر عند معدلات دوران منخفضة، ما يمنح السيارة قدرة جيدة على السحب والأداء سواء أثناء القيادة اليومية أو على الطرق الوعرة.

ميتسوبيشي باجيرو Sport بنظام دفع رباعي متطور

تأتي السيارة مزودة بمنظومة الدفع الرباعي Super Select 4WD-II الشهيرة من ميتسوبيشي، والتي تتيح للسائق الاختيار بين عدة أوضاع للقيادة تتناسب مع طبيعة الطريق.



كما توفر السيارة أوضاع قيادة للرمال والطين والحصى والصخور، بالإضافة إلى نظام قفل للدفرنس الخلفي لتحسين الثبات والقدرة على اجتياز الطرق الصعبة.

أبعاد كبيرة ومقصورة عائلية

تنتمي باجيرو سبورت إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم، حيث يبلغ طولها 4.825 متر، وعرضها 1.815 متر، بينما يصل ارتفاعها إلى 1.835 متر، مع قاعدة عجلات بطول 2.8 متر.

وتوفر السيارة مقصورة داخلية تتسع لسبعة ركاب من خلال ثلاثة صفوف من المقاعد، مع إمكانية طي الصفين الثاني والثالث لتوفير مساحة تخزين أكبر للأمتعة.

تجهيزات تقنية حديثة

حصلت باجيرو سبورت على مجموعة متنوعة من التجهيزات التكنولوجية تشمل شاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس، ولوحة عدادات رقمية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، بالإضافة إلى دعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto في عدد من الفئات العالمية.

كما تضم السيارة مصابيح أمامية LED بالكامل، وإضاءة نهارية LED، وحساسات إضاءة وأمطار، ومكيف هواء أوتوماتيكي، إلى جانب تشغيل المحرك بضغطة زر والدخول الذكي بدون مفتاح.

منظومة أمان ميتسوبيشي باجيرو المتقدمة

زودت ميتسوبيشي سيارتها بمجموعة واسعة من أنظمة السلامة والأمان، تشمل 7 وسائد هوائية، ونظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD، وبرنامج التحكم الإلكتروني بالثبات ASTC.

كما تتوفر السيارة بأنظمة مساعدة للسائق تشمل التحذير من التصادم الأمامي، ومراقبة النقطة العمياء، والتنبيه عند حركة المرور الخلفية، ومثبت السرعة التكيفي، بحسب الفئة والتجهيزات.

شاسيه للتعامل مع الطرق الوعرة

تعتمد باجيرو سبورت على هيكل منفصل من نوع Ladder Frame، وهو نفس المفهوم المستخدم في العديد من سيارات الدفع الرباعي الاحترافية، ما يمنحها مستويات مرتفعة من التحمل والمتانة أثناء القيادة خارج الطرق الممهدة.

وتعد السيارة واحدة من أبرز الطرازات التي تجمع بين الاستخدام العائلي بفضل مقصورتها الواسعة ذات السبعة مقاعد، والقدرات القوية على الطرق الوعرة بفضل نظام الدفع الرباعي والشاسيه القوي.

ميتسوبيشي باجيرو Sport بنظام الطلب المسبق في مصر

وأكدت شركة دايموند موتورز أن ميتسوبيشي باجيرو سبورت الجديدة ستتوفر بالسوق المصري من خلال نظام الطلب المسبق، دون الإعلان عن أسعارها الرسمية حتى الآن.

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