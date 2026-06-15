أعلنت شركة دايموند موتورز، الوكيل الحصري لعلامة ميتسوبيشي اليابانية في مصر، طرح السيارة الجديدة كليًا ميتسوبيشي ديستينيتور Destinator لأول مرة بالسوق المحلي، وذلك خلال فعالية خاصة أقيمت في العين السخنة، لتدخل المنافسة ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ذات السبعة مقاعد.

أسعار ميتسوبيشي ديستينيتور 2026 في مصر

تتوفر ميتسوبيشي ديستينيتور الجديدة بثلاث فئات مختلفة التجهيزات، حيث جاءت أسعارها الرسمية عند 1.650 مليون جنيه للفئة الأولى، و1.750 مليون جنيه للفئة الثانية، بينما بلغ سعر الفئة الثالثة والأعلى تجهيزًا 1.850 مليون جنيه.

محرك ميتسوبيشي ديستينيتور

وتعتمد السيارة على محرك سعة 1.5 لتر تيربو يولد قوة 161 حصانًا وعزم دوران 250 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، فيما تبلغ سعة خزان الوقود 45 لترًا.

أبعاد ميتسوبيشي ديستينيتور

وتأتي ديستينيتور بطول 4.680 متر، وعرض 1.840 متر، وارتفاع 1.780 متر، مع قاعدة عجلات بطول 2.815 متر، ما يوفر مساحة داخلية رحبة تناسب العائلات والرحلات الطويلة.

مقصورة ميتسوبيشي ديستينيتور

وتستوعب المقصورة الداخلية سبعة ركاب من خلال ثلاثة صفوف من المقاعد، مع إمكانية طي الصفين الثاني والثالث بالكامل لزيادة مساحة التخزين. كما ينقسم الصف الثاني بنسبة 40:20:40، بينما يأتي الصف الثالث بنسبة تقسيم 50:50.

كما زودت ميتسوبيشي سيارتها الجديدة بشاشة ترفيه تعمل باللمس قياس 12.3 بوصة، ولوحة عدادات رقمية قياس 8 بوصات، بالإضافة إلى سقف بانورامي يعزز الإحساس بالرحابة داخل المقصورة.

وحصلت السيارة أيضًا على نظام إضاءة محيطية متعدد الألوان يضم 64 لونًا مختلفًا، بما يتيح للركاب تخصيص الأجواء الداخلية وفق تفضيلاتهم.

أنظمة الأمان والسلامة

وفيما يتعلق بعناصر الأمان، تأتي ديستينيتور مزودة بمجموعة من أنظمة السلامة المتقدمة، من بينها الوسائد الهوائية، ومثبت السرعة التكيفي (ACC)، ونظام الحد من التصادم الأمامي (FCM)، ونظام مراقبة النقطة العمياء (BSW)، وتنبيه حركة المرور الخلفية (RCTA)، بالإضافة إلى كاميرات رؤية محيطية بزاوية 360 درجة.

وتضم السيارة أيضًا نظام تنبيه تحرك المركبة الأمامية (LCDN)، إلى جانب نظام مانع الانزلاق ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات، ما يعزز مستويات الأمان والثقة أثناء القيادة.