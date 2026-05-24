أعلنت شركة Alfa Romeo الإيطالية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات الخارقة، عن تسليم دفعة جديدة من سيارتها الخارقة محدودة الإنتاج 33 سترادالي، والتي تصنع يدويًا بعدد لا يتجاوز 33 نسخة فقط على مستوى العالم.

سعر ألفا روميو 33 Stradales

ويقدر سعر السيارة بنحو 3 ملايين و200 ألف دولار (ما يعادل 170 مليون جنيه مصري) قبل الإضافات والتخصيصات الخاصة، فيما تشير تقارير أخرى إلى أن سعر بعض النسخ قد يتجاوز هذا الرقم بحسب مستوى التجهيزات المطلوبة من العملاء.

وشهدت الولايات المتحدة تسليم أول نسخة من السيارة لمالكها الجديد، رجل الأعمال جلين بلومكويست، الذي حرص على تصميم سيارته بدقة عبر برنامج التخصيص الخاص بألفا روميو، مع اختيار اللون الأحمر "فيلا ديستي" المستوحى من سيارات السباق الكلاسيكية للعلامة الإيطالية.

مميزات ألفا روميو 33 Stradales المصنعة يدويًا

وحملت السيارة عددًا من اللمسات الفريدة، من بينها خط أبيض أفقي بالمقدمة مستوحى من سيارة السباق "تيبو 33" الشهيرة من ستينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى الرقم 14 على الأبواب تكريمًا لكل من إنزو فيراري والسائق الأمريكي إيه جيه فويت، فضلًا عن عجلات سوداء قياس 20 بوصة وتطعيمات خارجية من ألياف الكربون.

أما المقصورة الداخلية، فجاءت مكسوة بجلد فاخر مع تجهيزات مصممة خصيصًا لتناسب ذوق المالك، فيما تعتمد السيارة على محرك V6 بقوة 620 حصانًا يمنحها أداءً خارقًا على الطرقات وحلبات السباق.

وأكد مالك السيارة الجديدة أنه لا ينوي الاحتفاظ بها داخل المرآب كقطعة للعرض فقط، بل يخطط لاستخدامها على طرق وحلبات ولاية تكساس الأمريكية للاستمتاع بإمكاناتها الرياضية.

وفي الأسبوع ذاته، سلمت ألفا روميو نسخة أخرى من 33 سترادالي خلال احتفال أقيم داخل متحف ألفا روميو بمدينة أريزي الإيطالية، في سابقة هي الأولى من نوعها بعدما جرت العادة على إقامة حفلات التسليم خارج المتحف.

وتحمل النسخة المعروضة بالمتحف لونًا أحمر خاصًا جرى تطويره عبر برنامج "بوتيجا فووريسيري" للتخصيص، باستخدام أربع طبقات طلاء مختلفة تمنح السيارة تأثيرًا بصريًا متغيرًا بحسب الإضاءة، إذ تبدو هادئة تحت الضوء الطبيعي وتتحول إلى لون متلألئ عند تعرضها لأشعة الشمس المباشرة.

معرض ألفا روميو للسيارات الإيطالية

وتعرض السيارة المميزة داخل متحف ألفا روميو حتى الثاني من يونيو المقبل، إلى جانب النسخة الأصلية من 33 سترادالي موديل 1967، التي تعد واحدة من أشهر السيارات الكلاسيكية بتاريخ العلامة الإيطالية.

