تخفيض 100 ألف جنيه على جيلي ستار راي الجديدة في مصر

كتب - محمد جمال:

أعلن وكلاء علامة جيلي الصينية في السوق المصري، تخفيض أسعار ستار راي موديل 2025 التي تنتمي لفئة الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات بقيمة 100 ألف جنيه خلال شهر أغسطس الجاري.

تقدم جيلي ستار راي الجديدة في السوق المصري بعد التخفيض بسعر رسمي يبدأ من مليون و499 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية: بسعر مليون و599 ألف جنيه، و الفئة الثالثة: بسعر مليون و699 ألف جنيه، والفئة الرابعة: بسعر مليون و769 ألف جنيه.

كما قررت الشركة منح صيانة مجانية لمدة 3 سنوات أو 60 ألف كيلومتر أيهما أقرب.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات ستار راي بالسوق المصري:

تقدم جيلي ستار راي بمحرك 1500 تربو 4 سلندر، متصل بناقل حركة DCT من 7 سرعات. السيارة تقدم بطول 4670 مم، وعرضها 1900 مم، وارتفاعها 1705مم.

وزودت مقصورة جيلي ستار راي بشاشة تحكم باللمس قياس 13.2 بوصة ونظام إضاءة محيطية، فتحة سقف بانوراميه وكاميرا 360 درجة.

كما يتوفر بالسيارة أنظمة مساعدة وأمان منها وسائد وستائر هوائية، مثبت سرعة ومساعد القيادة بالطرق السريعة للمسافات الطويلة وشاشة عرض معلومات على الزجاج الأمامي، ونظام التحذير من مغادرة حارة السير.

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