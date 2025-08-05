كتب- محمود امين :

كشفت شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل المحلي للعلامة اليابانية في مصر عن خدمة بيع وشراء واستبدال السيارات مستعملة من جميع الماركات بضمان الوكيل عبر الموقع الرسمي للشركة، تحت أسم "أوتومارك"، التي كانت تقتصر على سيارات تويوتا فقط .

ويتاح حاليًا عبر موقع تويوتا إيجييبت على شبكة الإنترنت، مجموعة من سيارات تويوتا المستعملة المعروضة للبيع، والتي تمكن العملاء الاختيار من بينها، ولم تضيف الشركة حتى الأن سيارات من علامات أخري بعد.

تقول تويوتا إن السيارات المستعملة المعروضة للبيع عبر خدمة "أوتومارك" يتم تقييمها وفق 99 نقطة فحص لضمان سلامة السيارة وجودتها.

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