سيارة جديدة لجيلي تقترب من السوق المصري.. تعرف عليها

كتب- محمود أمين:

يستعد وكلاء علامة جيلي في مصر للكشف عن واحدة من أبرز الطرازات وهي السيارة الجديدة"جيلي "سيتي راي" Geely التي تنتمي لفئة الكروس أوفر؛ نستعرض مواصفاتها عالمياً خلال التقرير التالي:

تعتمد سيارة جيلي سيتي راي على محرك بنزين بسعة 1.5 لتر، مزود بشاحن توربيني يولد قوة 172 حصان عند 5500 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران يصل إلى 290 نيوتن متر في نطاق 2000 إلى 3500 دورة في الدقيقة. وتتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كم/س في زمن قدره 7.9 ثانية، تستهلك جيلي سيتي راي وقود يبلغ 6.3 كيلومتر لكل لتر.

تنتقل القوة إلى العجلات الأمامية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من نوع DCT من 7 سرعات.

تم تزويد جيلي سيتي راي بأنظمة أمان متكاملة، تشمل وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، بالإضافة إلى قفل مركزي، ونظام تنبيه عند تغيير المسار، وحساسات ركن أمامية وخلفية لتسهيل عمليات المناورة في الأماكن الضيقة.

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