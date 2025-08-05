كتب - محمود أمين:

تقدم شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل المحلي للعلامة اليابانية في مصر خدمة "أوتومارك" لبيع وشراء واستبدال السيارات مستعملة بضمان الوكيل عبر الموقع الرسمي للشركة.

ويتاح حاليًا عبر موقع تويوتا إيجييبت على شبكة الإنترنت، مجموعة من سيارات تويوتا المستعملة المعروضة للبيع، ومن بينها سيارة "تويوتا كورولا" سيدان العائلية الصغيرة .

وبحسب المعلن فإن السيارة تويوتا كورولا المطروحة للبيع موديل 2025 الفئة الأعلى، وقطعت منذ أول استخدام لها 76 كم، وتتاح للبيع بسعر مليون و 600 ألف جنيه.

تقول تويوتا إن السيارات المستعملة المعروضة للبيع عبر خدمة "أوتومارك" يتم تقييمها وفق 99 نقطة فحص لضمان سلامة السيارة وجودتها.

تعتمد تويوتا كورولا 2025 على سواعد محرك يعمل بنظام VVT-I مكون من 4 اسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 120 حصانا، مرتبط بناقل أوتوماتيك بتقنية CTV.

تقدم كورولا الجديدة في مصر بوسائل أمان قياسية أبرزها، وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفرامل EBD، وخاصية المساعدة على صعود المرتفعات HAS.

تتوفر السيارة في فئتها عالية التجهيز بفتحة سقف؛ شاحن لاسلكي لشحن الهواتف الذكية، مع خاصية التوصيل اللاسلكي بالهواتف الذكية-بلوتوث، وكونسول وسطي محدث مزود بشاشة تحكم بارزة قياس 7 بوصة تعمل بنظام ترفيه Entune 3.0 وتدعم نظامي أندرويد أوتو، وأمازون أليكسا، و آبل كار بلاي، إضافة إلى عدادات رقمية يتوسطها شعار تويوتا.

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