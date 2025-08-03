هوندا تطور تقنية للتوازن الذاتي للدراجات النارية

طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة هوندا عن طفرة نوعية في عالم الدراجات النارية من خلال الكشف عن تقنية جديدة للتوازن الذاتي في الدراجات النارية.

وأضافت الشركة اليابانية أن التقنية الجديدة لا تعتمد على أجهزة الجيروسكوب أو أية إلكترونيات متطورة، ولكنها تقدم قيمة مضافة حقيقية للقيادة اليومية.

وأوضحت هوندا أن أهمية تقنية “Riding Assist” المبتكرة تظهر عند السير بسرعات منخفضة، أو في الحالات التي يعاني فيها قائدو الدراجات المتمرسون من إجهاد شديد، وعند السير بسرعات أقل من 5 كلم/س، وتعمل هذه التقنية على فصل المقود عن الشوكة الأمامية مؤقتا.

تعديلات على التوجيه

وتتيح تقنية “Riding Assist” المبتكرة للدراجة النارية إجراء تعديلات طفيفة على التوجيه تلقائيا للحفاظ على توازنها، سواء كان ذلك في الاختناقات المرورية أو في الأماكن الضيقة أو عند التوقف؛ حيث تبقى الدراجة النارية في وضع قائم حتى إذا تشتت انتباه القائد مؤقتا، وبمجرد زيادة السرعة على 5 كلم/س يتم إعادة توصيل المقود بالشوكة الأمامية ويعود شعور القيادة العادي.

ولا تقتصر أهمية تقنية التوازن الذاتي على المبتدئين فحسب، بل إنها تشمل أيضا قائدي الدراجات المتمرسين، الذين يبحثون عن المزيد من السلامة في حركة المرور في المدينة أو أثناء المناورة بالدراجة النارية.

علاوة على أن هذه التقنية تعتبر ميزة حقيقية خاصة في الحالات، التي يكثر بها التوقف وبدء السير أو عند قيادة الدراجات النارية على طرق غير مستوية أو في مواقف السيارات الضيقة، وتعمل هذه التقنية على إكمال تجربة القيادة ببراعة وذكاء.

ومن أهم مزايا التقنية الجديدة أنها خفيفة الوزن ولا تمثل وزنا إضافيا، كما أنها تندمج بتناغم تام مع الدراجة النارية، وهو ما يضمن تجربة قيادة طبيعية وتحافظ على الخصائص الرياضية للدراجة النارية.