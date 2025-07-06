سوق المستعمل سيارة موفرة للوقود بأقل من 200 ألف جنيه

كتب - محمود أمين:

يبحث عدد كبير من المقبلين على شراء سيارة مستعملة، عن السعر المناسب والتوفير في استهلاك البنزين.

تعد سوزوكي ألتو موديل 2008 واحدة من أبرز السيارات المتاحة التي توفر هذه المزايا، حيث تباع في أسواق السيارات المستعملة بمتوسط سعري 190 ألف جنيه تقريبًا.

تقدم ألتو بمحرك صغير 3 سلندر سعة 800 سي سي بقوة 47 حصانًا متصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات. تستهلك سيارة سوزوكي الصغيرة في المتوسط 3 لترات من الوقود لكل 100 كيلومتر.

سوزوكي ألتو تأتي بطول 3430مم، عرض 1490 مم، طول قاعدة العجلات 2360 مم، ترتفع عن الأرض 1475مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية حتى 180 لتر، تقدم بعجلات قياس 13 بوصة.

سيارة سيارة سوزوكي الهاتشباك تمتلك بمواصفات الأمان والسلامة الأساسية التي تتمثل في، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، وتوزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD.

كما زودت سيارة سوزوكي بمشغل أسطوانات، كما تقدم بمدخل USB، مدخل AUX.

اقرأ أيضًا:

هل فشلت وسائل أمان لامبورجيني هوراكان في حماية نجم ليفربول من الموت؟

100 ألف جنيه تراجعًا بأسعار أرخص سيارات فولكس فاجن بمصر.. التفاصيل

"سيارات أكل العيش".. تويوتا هاي ايس 15 راكب الجديدة في مصر بهذه الأسعار