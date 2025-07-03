هل فشلت وسائل أمان لامبورجيني هوراكان في حماية نجم ليفربول من الموت؟

القاهرة - (مصراوي):

توفي اليوم الخميس، البرتغالي ديوجو جوتا، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، عن عمر يناهز 28 عامًا، في حادث سير مروع على طريق A-52 بالقرب من بلدية بالاسيوس دي سانابريا الإسبانية.

وقع الحادث بحسب تقارير أولية كشفت عنها سلطات التحقيق، نتيجة انفجار أحد إطارات السيارة التي كان يقودها النجم البرتغالي الراحل، ما أسفر عن انحرافها واصطدامها بالحواجز الجانبية واشتعال النيران بها.

وقالت صحيفة "إلبايس" الإسبانية واسعة الانتشار، إن اللاعب البرتغالي كان يقود سيارة مستأجرة من طراز لامبورجيني هوراكان RWD كوبيه، مرحجة أن يكون سبب الحادث ناجم عن القيادة بسرعة زائدة.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن مصادر مطلعة، أن جوتا كان متجاوزًا للسرعة بطريق تبلغ سرعته 120 كم بالساعة، وأن السرعة العالية على طريق يعاني من بعض العيوب في سطحه تسببت في انفجار أحد الإطارات الخلفية.

ووثقت بعض مقاطع الفيديو من موقع الحادث، انصهار بنية السيارة بالكامل، إذ أن النيران اشتعلت بها بعد الاصطدام بالحواجز الجانبية للطريق، ما أعاق إمكانية إنقاذ اللاعب بشكل سريع.

هل فشلت وسائل الأمان بالسيارة في حماية نجم ليفربول الراحل؟

السيارة لامبورجيني Huracán RWD هي واحدة من أبرز سيارات الأداء العالي في العالم؛ والسرعة التي تقدمها سلاح ذا حدين، إذ لا يستطيع بعض السائقين التعامل بحذر مع مثل هذه القوة الفائقة التي تقدمها السيارة.

سيارة لامبورجيني تعمل بمحرك V10 سعة 5.2 لتر يولد قوة 610 حصان، مع عزم دوران يبلغ 560 نيوتن متر، ما يمنحها القدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 3.3 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 325 كم/س.

وعلى عكس طراز الدفع الرباعي من السيارة، تعتمد النسخة التي كان يقودها جوتا من لامبورجيني عند وقوع الحادث على نظام دفع خلفي يوفر تجربة قيادة أكثر تفاعلًا وانسيابية، مع وزن أخف يحسن من أداء المناورة.

تأتي هوراكان RWD بتصميم هجومي فريد، يضم مشتت هواء خلفي وواجهة أمامية مخصصة لهذا الطراز، إلى جانب نظام توجيه ديناميكي ونمط قيادة متعدد (STRADA – SPORT – CORSA)، يسمح للسائق بتكييف أداء السيارة وفق طبيعة الطريق أو رغبته في التحكم.

أنظمة الأمان بالسيارة

رغم تركيز الشركة الإيطالية الرائدة في صناعة السيارات الخارقة على الأداء العالي، إلا أنها لم تغفل عن وفر غالبية وسائل الأمان المتطورة في هوراكان RWD، وأبرزها الآتي

-نظام الثبات الإلكتروني (ESC) للتحكم بالسيارة في الحالات الطارئة.

-نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) مع توزيع إلكتروني لقوة الفرملة.

-نظام التحكم في الجر (Traction Control) يمنع انزلاق العجلات الخلفية.

-وسائد هوائية متعددة أمامية وجانبية.

-نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS).

-كاميرا خلفية وحساسات ركن أمامية وخلفية لتحسين الرؤية والمناورة.

-هيكل من ألياف الكربون والألمنيوم عالي الصلابة، يوفر حماية داخلية في حال الاصطدام.

لكن كل ما سبق من أنظمة أمان لا يخلو من التحدي، إذ تتطلب هوراكان RWD مهارة قيادة عالية، خاصة عند السرعات المرتفعة أو على الأسطح غير المستوية، حيث تقل المساعدة الإلكترونية مقارنة بالطرازات الرباعية، وهو ما يجعلها تقدم متعة قصوى، وخطورة محتملة إن أسيء استخدامها.

تجسد هوراكان RWD فلسفة لامبورجيني في تقديم الإثارة الميكانيكية النقية دون أي تنازلات، فهي سيارة تخاطب الحواس لكنها في الوقت ذاته تذكر بأن القوة الجامحة تتطلب مسؤولية لا تقل عنها جرأة.

يشار إلى أن أسعار السيارة لامبورجيني هوراكان RWD موديل 2025 يتراوح بين 364.870 دولار (18 مليون جنيه مصري) و419.430 دولار (20 مليون و670 ألف جنيه مصري) تقريبًا.