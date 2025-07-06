بـ12.5 ألف جنيه.. قسط أرخص سيارة لجيتور الصينية في مصر

كتب- محمود أمين:

تقدم البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري خدمات تمويل شراء السيارات الجديدة والمستعملة لعملاء القطاع، وخاصة أن ما يقرب من 65% من عمليات الشراء في سوق السيارات تتم عبر التمويلات البنكية.

ويعد بنك ناصر الاجتماعي من البنوك الأبرز التي تقدم خدمة تمويل وتقسيط السيارات الجديدة بأطول فترة سداد، حيث يمكن تقسيط سعر اى سيارة مناسبة بالسوق المصرى بناء علي اختيار العميل مع دفع قيمة المقدم المناسب.

ويقسط باقي المبلغ في حال تمويل الشراء من خلال بنك ناصر على 10 سنوات بالقيمة المذكورة و بسعر عائد سنوى تنافسي.

وتقدم سيارة جيتور X70 بلس ضمن الأرخص بتشكيلة العلامة في مصر والتي تم تصنيعها محلياً لتقدم بسعر رسمي مليون و 195 ألف جنيه، بحساب قيمة القسط ، على أن يتم دفع مقدم بقيمة 50% من سعر السيارة 597.5 ألف جنيه.

ويقسط باقي المبلغ في حال تمويل الشراء من خلال بنك ناصر على 10 سنوات بالقيمة المذكورة بفائدة 12.5%، على أن تدفع شهريًا بقيمة 12.500 ألف جنيه.

وتستهدف برامج التمويل المقدمة من بنك ناصر موظفي الحكومة من القطاع العام وأصحاب المعاشات وورثه المعاشات, بالإضافة إلى أصحاب الأوعية الادخارية.

وتقدر قيمة التمويل ب75% كحد أقصى من صافى الدخل الشهري للعميل, ويصل في بعض الحالات إلى 90% فى حال وجود دخل إضافي وفقا للشروط والأحكام.

ويتم تنظيم عملية التمويل لشراء مركبة جديدة جملة من الاشتراطات التي يجب توافرها في العميل؛ ويمكن التعرف على الشروط من خلال الآتى:-

- عرض سعر للمركبة

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية

- مفردات مرتب / معاش / بيان بحصة العميل وريث المعاش - وللضامن في حالة وجد ضامن

- بيان حالة وظيفيه بالنسبة لأصحاب المرتبات

- إيصال مرافق حديث باسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجه الأولى.

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