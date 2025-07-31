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"أصغر سيارتين في مصر"| فيات توبولينو في مواجهة ستروين إيمي - إنفوجراف

11:44 ص الخميس 31 يوليه 2025
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    ستروين تطلق Ami مطلع العام القادم (15)
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    ستروين تطلق Ami مطلع العام القادم (3)
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    فيات Topolino متناهية الصغر الكهربائية
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    فيات Topolino متناهية الصغر الكهربائية
  • عرض 23 صورة
    فيات Topolino متناهية الصغر الكهربائية
  • عرض 23 صورة
    فيات Topolino متناهية الصغر الكهربائية
  • عرض 23 صورة
    فيات Topolino متناهية الصغر الكهربائية
  • عرض 23 صورة
    فيات Topolino متناهية الصغر الكهربائية
  • عرض 23 صورة
    فيات Topolino متناهية الصغر الكهربائية
  • عرض 23 صورة
    فيات Topolino متناهية الصغر الكهربائية
  • عرض 23 صورة
    فيات Topolino متناهية الصغر الكهربائية
  • عرض 23 صورة
    فيات Topolino متناهية الصغر الكهربائية
  • عرض 23 صورة
    فيات Topolino متناهية الصغر الكهربائية
  • عرض 23 صورة
    فيات Topolino متناهية الصغر الكهربائية
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كتب - محمود أمين:

تصميم - مايكل عادل:

شهد السوق المصري قبل أيام، تقديم سيارتين من فئة المركبات متناهية الصغر، هما ستروين إيمي وفيات توبولينو ويأتي طرح السيارتين عبر وكلاء العلامتين الفرنسيّة والإيطالية في مصر، مجموعة قصراوي لشركة ستروين، وشركة داينامكس أوتو لشركة فيات، بهدف تلبية احتياجات التنقل داخل المدن والمجتمعات المغلقة بمركبات كهربائية منخفضة الانبعاثات وعملية في الاستخدام اليومي.

المحرك والقوة

يعتمد الطرازان على نفس نوع المحرك الكهربائي تقريبًا، بقدرة 6 كيلوواط، أي ما يعادل 8 حصان، مع عزم دوران يبلغ 40 نيوتن متر. وتصل السرعة القصوى لكلا السيارتين إلى 45 كيلومترًا في الساعة، ما يجعلهما مخصصتين للقيادة داخل المناطق الحضرية والمغلقة فقط، دون استخدام طرق السفر أو السرعات العالية.

مدى السير وسعة البطارية

تستفيد كل من ستروين إيمي وفيات توبولينو من بطارية ليثيوم-أيون بسعة 5.4 كيلوواط/ساعة، ما يتيح لكل منهما مدى سير يصل إلى نحو 75 كيلومترًا في الشحنة الواحدة، ويتم شحن البطارية بالكامل خلال أربع ساعات باستخدام مصدر كهربائي منزلي.

التجهيزات الخارجية

تأتي السيارتان بمقعدين فقط، وهيكل صغير الحجم، مع اختلافات في تصميم الأبواب والأسقف. تقدم ستروين إيمي أبوابًا قابلة للإزالة وسقفًا يُفتح جزئيًا، بينما تعتمد فيات توبولينو على تصميم مكشوف أكثر بسقف قماشي قابل للطي، وأحبال بدلاً من الأبواب التقليدية في نسختها دولشي فيتا.

الطرازان مزودان بإطارات صغيرة الحجم بقياس 14 بوصة، مع اعتماد إضاءة LED أمامية وخلفية في ستروين إيمي، دون الإعلان عن تجهيزات مماثلة في فيات توبولينو.

السعر

تتوفر سيارة ستروين إيمي بفئة واحدة من التجهيزات، ويبلغ سعرها الرسمي 585,000 جنيه مصري. في المقابل، تقدم فيات توبولينو بسعر 650,000 جنيه.

مقارنة بين فيات توبولينو وستروين إيمي

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