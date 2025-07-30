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"لانزانتي" البريطانية تطلق هايبر كار خارقة بقوة تتجاوز 850 حصان

11:39 ص الأربعاء 30 يوليه 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    لانزانتي 95-59 الجديدة
  • عرض 8 صورة
    لانزانتي 95-59 الجديدة
  • عرض 8 صورة
    لانزانتي 95-59 الجديدة
  • عرض 8 صورة
    لانزانتي 95-59 الجديدة
  • عرض 8 صورة
    لانزانتي 95-59 الجديدة
  • عرض 8 صورة
    لانزانتي 95-59 الجديدة
  • عرض 8 صورة
    لانزانتي 95-59 الجديدة
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لندن - (د ب أ):

أعلنت شركة "لانزانتي" (Lanzante) عن إطلاق سيارتها 95-59 الجديدة من فئة الهايبر كار، والتي تقوم على أساس السيارة ماكلارين 750S.

وأوضحت الشركة البريطانية أن سيارتها 95-59 ثلاثية المقاعد تعد تكريما لانتصار ماكلارين الأسطوري في سباق 24 ساعة لو مان عام 1995 بسيارتها F1 GTR رقم 59.

جسم من ألياف الكربون

وتعتمد السيارة 95-59 الهايبر كار على جسم من ألياف الكربون مع تعديلات مخصصة لاستيعاب مقصورة بثلاثة مقاعد يتوسطها مقعد السائق والمقود، وذلك على غرار ماكلارين F1 الأصلية.

وأشارت لانزانتي إلى أنها أعادت صياغة الخطوط التصميمية بطريقة تحافظ على هوية السيارة مع لمسات ديناميكية جديدة. ومن العناصر اللافتة للنظر المرايا الجانبية، التي تم نقلها من البابين إلى العمودين A.

كما تأتي السيارة بسقف زجاجي بانورامي وصندوق أمتعة صغير وخزان وقود بسعة 75 لترا.

ومن المفترض أن ينتج محرك V8 بسعة أربعة لترات قوة تبلغ 634 كيلووات/862 حصان، مع عزم دوران قدره 880 نيوتن متر.

ويبلغ الوزن الإجمالي للسيارة حوالي1250 كجم فقط، وذلك بفضل باقة اختيارية من مكونات خفيفة الوزن مثل العجلات المسبوكة ونظام العادم المصنوع من التيتانيوم.

ومن المقرر أن يقتصر إنتاج السيارة 95-59 الهايبر كار على59 نسخة فقط.

لانزانتي 95-59 الجديدة ماكلارين هايبر كار
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