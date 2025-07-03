بفارق 91 ألف جنيه.. تشتري هافال H6 الجديدة كليًا أم أوبل موكا؟

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هافال في مصر، عن إطلاق الجيل الرابع من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات Haval H6، خلال مؤتمرًا صحفيا عقد الثلاثاء، في جي بي أكاديمي.

ومع طرح السيارة الصينية الجديدة كليًا بالسوق المصري تدخل هافال H6 في منافسة سعرية مباشرة مع أوبل موكا 2026، إذ أن الفارق بينهما 91 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مقارنة تفصيلية بين أوبل موكا وهافال H6 بالسوق المصري:

منظومة القوة والحركة في أوبل موكا وهافال H6

تعتمد Haval H6 على محرك سعة 1.5 لتر تيربو، يولد قوة قصوى تبلغ 181 حصانًا عند عدد لفات يتراوح بين 5,500 و6,000 لفة في الدقيقة، مع أقصى عزم دوران يصل إلى 275 نيوتن متر عند 1,500–4,000 لفة في الدقيقة، وتعمل السيارة بناقل حركة مزدوج القابض من 7 سرعات بتبريد زيت (7DCT).

تعتمد موكا على محرك تربو سعة 1.2 لتر مكون من 3 أسطوانات بقوة 130 حصانًا عند 5500 دورة في الدقيقة، وعزم دوران يصل إلى 230 نيوتن متر عند 1750 دورة في الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ويبلغ معدل استهلاك الوقود 5.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

أبعاد ومساحات أوبل موكا وهافال H6

تأتي Haval H6 الجديدة بفئتين هما Platinum وUltra، وتأتي بطول يبلغ 4,703 ملم، وعرضًا يصل إلى 1,886 ملم، وارتفاعًا قدره 1,730 ملم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,738 ملم، وسعة تخزينية لصندوق الأمتعة تصل إلى 560 لترًا، بالإضافة إلى خزان وقود بسعة 61 لترًا.

تقدم سيارة أوبل بطول 4.151 مم، عرض 1.791مم، ترتفع السيارة عن الأرض 1.534مم، وقاعدة عجلات 2.557 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية حتى 350 لترا، وتقف على عجلات رياضية قياس 17 و18 بوصة.

وسائل الأمان في أوبل موكا وهافال H6

تأتي h6 بمنظومة أمان كبيرة أبرظها 6 وسائد هوائية، إلى جانب أنظمة مكابح متطورة تشمل المكابح المانعة للانغلاق (ABS)، وتوزيع قوة المكابح إلكترونيًا (EBD)، ونظام الاتزان الإلكتروني (ESP)، ونظام التحكم في الجر والثبات، بالإضافة إلى نظام مساعدة الفرامل، وبرامج التوازن عند المنحدرات والمرتفعات،

يتوفر بالسيارة أيضًا فرامل يد إلكترونية مع خاصية التعليق التلقائي، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ومنع تشغيل المحرك، ونقاط تثبيت مقاعد الأطفال ISOF، إلى جانب كاميرا خلفية، رؤية محيطية 540 درجة، وجهاز تحذير المسافة الخلفية.

أما فئة Ultra، فتضيف مستوى أعلى من الحماية الذكية بفضل مجموعة من أنظمة مساعدة السائق تشمل: جهاز تحذير المسافة الأمامية، مرآة داخلية ذاتية التعتيم، نظام المساعدة على القيادة في الازدحام، نظام التحذير من الاصطدام الأمامي، ونظام التوقف الذاتي في الحالات الطارئة. كما تتضمن أنظمة متقدمة مثل نظام المحافظة على المسار، والتنبيه عند الخروج منه، والمساعدة في تغييره، إضافة إلى نظام التنبيه من الاصطدام الخلفي، ونظام المساعدة ضد التصادم عند تغيير الحارة، ونظام تثبيت السرعة الذكي، وصولًا إلى نظام الركن الذاتي، ما يجعلها واحدة من أكثر السيارات أمانًا وذكاءً في فئتها.

تأتي موكا بعدد كبير من أنظمة الأمان المتطورة وفي مقدمتها 8 وسائد هوائية، ونظام مانع انغلاق الفرامل ABS، ونظام توزيع جهد الفرامل الإلكتروني EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام التنبيه عند الخروج عن المسار، كما تمتلك السيارة نظام عرض السرعات المرورية، ونظام التعرف على الإشارات المرورية، ونظام تثبيت السرعة التكيفي الذي يساعد في الحفاظ على السرعة المثلى، ونظام مساعدة السائق على الانتباه أثناء القيادة، ونظام تنبيه التصادم الأمامي، وكاميرا خلفية بزاوية 180 درجة، وحساسات ركن أمامية وخلفية.

تجهيزات أوبل موكا وهافال H6

تقدم هافال h6 الفئتين بمجموعة بتجهيزات داخلية متعددة منها شاشة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة، وناقل حركة إلكتروني Shift by wire و مخرج كهرباء أمامي 12 فولت، إلى جانب عجلة قيادة قابلة للإمالة والامتداد، ومقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 60:40 لزيادة مساحة التخزين، كما تتميز النوافذ بوظيفة الفتح والإغلاق التلقائي (Auto Up/Down)، مع وجود فتحات تهوية خلفية لمكيف الهواء، وتكييف أوتوماتيكي بتحكم مزدوج في درجة الحرارة. وتشمل التجهيزات الأخرى مسند يد خلفي مزود بحامل أكواب، وعجلة قيادة سميكة وفرش جلد فاخر، بالإضافة إلى مقعد سائق كهربائي لتعزيز الراحة أثناء القيادة. أما فئة Ultra، فتتفوق بمستوى أعلى من الرفاهية والراحة بفضل إضافة نظام ذاكرة لمقعد السائق، وإمكانية تعديل مقعد الراكب الأمامي كهربائيًا، و ومخرج كهرباء إضافي 12 فولت في صندوق الامتعه.

أوبل موكا مجهزة بباقة من وسائل الراحة والتكنولوجيا بينها شاشة مقاس 12 بوصة لعرض المعلومات، إضافة إلى شاشة مقاس 10 بوصة مزودة بأنظمة Android Auto و Apple CarPlay ، ونظام صوتي مكون من 6 سماعات، مع ميزة الاتصال عبر Wi-Fi.

أسعار أوبل موكا وهافال H6

تقدم Haval H6 الفيس ليفت الجديدة في السوق المحلي بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 1,399,000 جنيه للفئة Platinum، و1,555,000 جنيه للفئة Ultra.

تتوفر موكا بفئة واحدة من التجهيزات سعرها الرسمي مليون و490 ألف جنيه.

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