نيسان تطرح فئة جديدة من X-Trail وتخفض أسعارها 150 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة نيسان إيجيبت، الوكيل المحلي الحصري لعلامة نيسان بالسوق المصري، عن طرح فئة جديدة من"X-Trail" الكروس أوفر المدمجة بالإضافة إلى تخفيض بقيمة 150 ألف جنيه خلال شهر يوليو الجاري.

تبدأ أسعار نيسان إكس تريل X-Trail الجديدة في مصر بعد التخفيض وطرح فئة جديدة من 2 مليون و 50 ألف جنيه بتخفيض 150 ألف جنيه لفئة Accenta، والفئة N-Trek التي يتم طرحها لأول مرة سعرها الرسمي 2 مليون و 130 ألف جنيه، والفئة Tekna سعرها 2 مليون و 350 ألف جنيه بتخفيض 150 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات نيسان X-Trail الجديدة

تعتمد تكنولوجيا الدفع الجديدة من نيسان على مفهوم السيارات الهجينة التي لا تحتاج لتوصيل الكهرباء، ولكنها ليست هجينة بمفهومها التقليدي، حيث يعمل محرك البنزين ثلاثي الأسطوانات كمولد، يشحن بطارية صغيرة جدًا سعة 1.8 كيلو واط في الساعة تستخدم لتشغيل المحركات الكهربائية.

عززت نيسان التكنولوجيا بشكل كبير بمحرك متغير الضغط ونظام الدفع الرباعي "e-4force"؛ نظرًا لأن نظام الدفع بجميع العجلات AWD كهربائي بالكامل أيضًا.

وتدعي نيسان أن هذا النظام يمكن أن يتفاعل أسرع بـ1.0000 مرة من الإعداد الميكانيكي.

تقدم النسخة الأقوى من السيارة بمحرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 158 حصان، مع محرك كهربائي أمامي وآخر خلفي بقوة إجمالية 205 حصان وعزم 525 نيوتن متر.

تعمل منظومة الدفع بجانب بطارية كهربائية صغيرة السعة تبلغ 1.73 كيلوواط ساعة تشحن بواسطة محرك البنزين، وتستهلك السيارة 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

تأتي مقصورة السيارة شاشة لمسية مقاس 9 بوصات تدعم نظامي أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، لوحة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، نظام صوتي من bose بـ10 مكبرات صوت، نظام ملاحة متطور مع خرائط ثلاثية الأبعاد.

وتقدم نيسان السيارة بضمان شامل 5 سنوات أو 150 ألف كم أيهما أقرب، بالإضافة إلى صيانة مجانية لمده خمس سنوات أو 100 ألف كم أيهما اقرب.

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