إم جي 6 موديل 2026 تغيب عن أحدث قائمة معلنة من وكيل العلامة بمصر

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت شركة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة MG "إم جي" التجارية في مصر، عن قائمة أسعار جديدة، والتي كشفت عن انضمام فئات جديدة وانخفاض أسعار أخرى.

كما كشفت القائمة السعرية الجديدة المعلنة من الوكيل المحلي، عن غياب السيارة إم جي 6 سيدان الرياضية موديل 2026 خلال الشهر الجاري.

كان آخر ظهور للسيارة إم جي 6 في القائمة التي أرسلها الوكيل لشبكة موزعي العلامة مطلع شهر يوليو، إذ كانت تتوفر بفئتين بسعر يبدأ من مليون و280 ألف جنيه للفئة Luxury مقصورة سوداء، ومليون و300 ألف جنيه للفئة Luxury مقصورة حمراء.

موصفات إم جي 6 التفصيلية بالسوق المصري:

مساحات وأبعاد إم جي 6

تقدم إم جي 6 بطول 4694 مم، وعرض 1848 مم، وارتفاع 1465 مم، مع طول قاعدة العجلات 2715 مم، مساحة تخزين خلفية تصل إلى 424 لتراً، عجلات رياضية قياس 17 و18 بوصة.

محرك وأداء إم جي 6

سيارة MG6 مزودة بمحرك تربو سعة 1500 سي سي بقوة 169 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 نقلات يتولى دفع عجلات السيارة الأمامية ويتسارع معها من الثبات حتى 100 كم/س خلال 7 ثوان، تستهلك في المتوسط 5.8 لتر من الوقود لكل 100 كم.

السلامة والأمان لـ إم جي 6

تقدم سيارة إم جي بمجموعة من وسائل السلامة والأمان في مقدمتها وسائد وستائر هوائية للحماية من التصادم الأمامي والجانبي، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، برنامج توزيع قوة الفرامل EBD.

يتوفر بالسيارة أيضًا نظام الثبات الإليكتروني ESP، نظام التحكم في الجر TCS، المساعدة على صعود المرتفعات HLA، نظام الفرامل المساعدة BA، حساسات ركن خلفية مع كاميرا، مراقبة ضغط الهواء بالإطارات TPMS.

تجهيزات وكماليات إم جي 6

تقدم إم جي 6، بشاشة ترفيه قياس 8 بوصة تعمل بالمس، مقاعد من الجلد مع خاصية الضبط الكهربائي لمقعد السائق في 6 اتجاهات مختلفة، تكيف هواء أوتوماتيكي مع مخارج لمقاعد الخلفية، التحكم في ناقل الحركة من عجلة القيادة، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

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