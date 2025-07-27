فيات توبولينو.. أرخص سيارة كهربائية متوفرة رسميًا في السوق المصري

القاهرة - (مصراوي):

قبل أيام، أعلنت شركة داينامكس أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "فيات" Fiat التجارية في مصر، عن طرح السيارة "توبولينو" Topolino متناهية الصغر رسميًا لعملاء السوق المحلي.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الإيطالية، ستتوفر Topolino الكهربائية الصغيرة بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 650 ألف جنيه.

وبالإعلان عن أسعارها الرسمية، تصبح فيات Topolino الصغيرة الجديدة أرخص سيارة كهربائية متوفرة بشكل رسمي في السوق المصري.

وبحسب المواصفات الرسمية المعلنة من الشركة فإن Topolino ثنائية المقاعد الجديدة تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 6 كيلووات/8 حصان، والذي يدفعها بسرعة قصوى تبلغ 45 كلم/س.

وتم تجهيز السيارة Topolino الجديدة، التي تعني باللغة الإيطالية "الفأرة الصغيرة"، ببطارية سعة 5.4 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 75 كلم، ويتم شحنها في غضون 4 ساعات بمصدر كهرباء منزلية.

وتتوفر السيارة الكهربائية Topolino متناهية الصغر الجديدة المخصصة للعمل في المدن بنسخة Dolce Vita، والتي تتألق بسقف قماشي قابل للطي مع أحبال بدلا من الأبواب.

وأكدت فيات أن توبولينو أكثر من مجرد سيارة كهربائية، فهي رؤية متكاملة لمستقبل التنقل الذكي، حيث تضع فيات تجربة القيادة المريحة والآمنة على رأس أولوياتها، مع التركيز على تقديم حلول ذكية، بسيطة وصديقة للبيئة تناسب أساليب الحياة العصرية الحديثة.

كانت فيات توبولينو حازت على جائزة "أفضل تصميم جديد لعام 2024" في فئة السيارات صغيرة الحجم ضمن جوائز أوتونيس العالمية، بإجمالي 37.1٪ من أصوات قراء مجلة auto motor und sport الألمانية البارزة المتخصصة في عالم السيارات.

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