بعد لوحة الفنانة ملك زاهر| كيف تحصل على لوحة سيارة باسمك مثل المشاهير؟

القاهرة - (مصراوي):

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، صورًا للفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، إلى جانب سيارتها والتي تحمل لوحات ترخيص باسمها.

وتحمل السيارة وهي من طراز "مازيراتي GranTurismo" الإيطالية الرياضية الخارقة ويتراوح سعرها بين 25 و74 ألف دولار، حروف اسم الفنانة "مـ لـ ك 5".

وتساءل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي عن كيفية الحصول على لوحة سيارة مميزة تحمل اسم مالكها وأرقام خاصة من اختياره الشخصي.

موقع "لوحتك دوت كوم"

تتيح وزارة الداخلية عبر موقع "لوحتك دوت كوم" لمزادات لوحات السيارات للمواطنين إمكانية تكوين لوحات بحروف وأرقام مميزة والتزايد على شرائها.

ويمكن تكوين لوحتك الخاصة وطرحها في مزاد علني للحصول على حق استخدامها من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول على موقع لوحتك دوت كوم بالضغط هنا

2- تسجيل الدخول واستيفاء البيانات المطلوبة بشكل صحيح

3- اضغط على "كون لوحتك"

4- وضع الأرقام والحروف التي ترغب في استخراج اللوحة بها

5- إرسال طلب لإدارة الموقع لإدراج اللوجة في أقرب مزاد

6- في حال الفوز بحق استخدام اللوحة يتم دفع قيمتها نقدًا بأحد البنوك أو من خلال البطاقات الائتمانية.

يذكر أن أغلى لوحة سيارة بيعت عبر موقع "لوحتك دوت كوم" الذي تشرف عليه الإدارة العامة للمرور، وصل سعرها الشرائي 50 مليون جنيه وتحمل أرقام وحروف (م ي ر 555) وبيعت في مارس من العام الماضي.

كانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق عن تجاوز إجمالي مبيعات اللوحات منذ البدء في خدمة المزاد الإلكتروني منتصف عام 2017 وحتى الآن حاجز الـ300 مليون جنيه، ويذهب ريعها جميعًا لدعم صندوق تحيا مصر.

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