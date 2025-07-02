خلال أيام.. GAC الصينية تستعد لطرح أحدث طرازاتها بالسوق المصري

كتب - محمد جمال:

تستعد شركة جميل موتورز GMAIL MOTORS، الوكيل الحصري لعلامة GAC الصينية في السوق المصري، إلى طرح أحدث طرازاتها GS4 Max خلال الأيام القادمة لأول مرة بالسوق المصري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي المواصفات العالمية لـGS4 Max الجديدة قبل طرحها في مصر:

مساحات وأبعاد GS4 Max الجديدة

تقدم السيارة بأبعاد تبلغ 4685 مم للطول، 1901 مم للعرض، و1690 مم للارتفاع، مع قاعدة عجلات طويلة تصل إلى 2750 مم.

تبلغ سعة صندوق الأمتعة الخلفي 638 لترًا في الوضع الطبيعي، ويمكن زيادتها إلى 1586 لترًا عند طيّ صف المقاعد الثاني، مع إمكانية الوصول لعمق تحميل يصل إلى مترين.

أداء محرك GS4 Max الجديدة

تعتمد السيارة الجديدة على محرك متطور سعة 1.5 لتر تيربو، بتقنية الحقن المباشر GDI قادر على توليد بقوة قصوى تبلغ 174 حصانًا عند 5500 دورة في الدقيقة، ويبلغ عزم الدوران

الأقصى 270 نيوتن متر، متاحًا ضمن نطاق واسع من 1400 إلى 4500 دورة في الدقيقة، مما يضمن

تستطيع GAC GS4 Max الجديدة الانطلاق من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 8.8 ثانية فقط، وهو ما يضع السيارة الجديدة في صدارة فئتها من حيث الديناميكية والأداء، وتستهلك 6.8 لترًا فقط لكل 100 كيلومتر.

التجهيزات في GS4 Max

تأتي GS4 Max بتجهيزات داخلية كثيرة منها شاشة البانورامية الكبيرة مقاس 14.6 بوصة في منتصف لوحة القيادة لتكون مركزا للتحكم بجميع وظائف السيارة، مع دعم الأوامر الصوتية الذكية والتفاعل المتعدّد الوسائط.

وتشمل المقصورة فتحة سقف بانورامية مع ستارة كهربائية، ومقاعد من الجلد الفاخر، بالإضافة إلى مقعد سائق بتحكم كهربائي في 6 وضعيات، مع خاصية التدفئة للمقاعد الأمامية في كل من الظهر والقاعدة، بينما يمكن طيّ المقاعد الخلفية بالكامل لتوفير مساحة تخزين مرنة.

وسائل الأمان في GS4 Max

تضم GS4 Max باقة كبيرة من تجهيزات الأمان أبرزها 8 وسائد هوائية موزّعة بين الأمام، الجوانب، الستائر الهوائية، والجزء الخلفي، ما يقدم حماية شاملة لجميع الركّاب، ونظام ADiGO PILOT الذي يقدم 8 وظائف متقدمة للقيادة الذكية من المستوى الثاني L2.

تشمل الفرملة التلقائية للطوارئ مع التعرف على المشاة، التحذير من الاصطدام الأمامي، التحكّم الذكي في السرعة، مساعد القيادة المتكامل، مساعد الحفاظ على المسار، التحذير من مغادرة الحارة، التعرف على إشارات المرور، ونظام التحكّم الذكي في الإضاءة العالية والمنخفضة.

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