كتب - محمد جمال:

علق أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية، على اتجاه عدد من التجار إلى البيع بأقل من الأسعار الرسمية المعلنة من وكلاء العلامات التجارية في السوق المحلي.

وشهدت الأيام القليلة الماضية، إعلان عدد من التجار وموزعي السيارات عن عروض لبيع بعض السيارات الجديدة "تسليم فوري" بأسعار أقل من سعر الوكيل بقيم تتراوح بين 5 وحتى 20 ألف جنيه.

وقال أبو المجد في تصريحات لـ"مصراوي" إن اختفاء ظاهرة (الأوفر برايس) والبيع بأسعار أقل من الأسعار الرسمية المعلنة من قبل الوكلاء يعود إلى عدد من الأسباب في مقدمتها توازن العرض والطلب.

وأضاف أن مصانع تجميع السيارات التي تم افتتاحها في مصر مؤخرًا والتي يتبعها من مصانع أخرى خلال الفترات القادمة، أسهمت بشكل كبير في استقرار الأسعار بالسوق بل وانخفاضها خاصة بالفئة الاقتصادية.

وأكد أن من أسباب البيع بأقل من الرسمي يعود كذلك إلى انضمام سيارات جديدة لأول مرة بمصر، ما جعل العميل أمام خيارات عديدة وبأسعار وفئات متنوعة؛ فضلًا عن استقرار سعر الدولار في مقابل الجنيه.

وتوقع استقرار أسعار السيارات بالفئة الاقتصادية عند معدلاتها الحالية بعد موجة كبيرة من التخفيضات التي شهدتها طوال شهرين، وحالة التنافسية الشديدة بهذه الشريحة التي تعد الأكثر جذبًا للمشترين.

وأشار رئيس رابطة التجار إلى أن السوق قد يشهد خلال الأسابيع المقبلة مزيدًا من الانخفاضات بفئة السيارات التي تتراوح بين 2 إلى 3 مليون جنيه.

ويشهد سوق السيارات بقطاعاته المختلفة "ملاكي - حافلات ركاب - شاحنات تجارية" طفرة في المبيعات، إذ بلغ مجمل المبيعات خلال الأشهر الـ5 الأول من العام الجاري 58.080 وحدة بزيادة نسبتها 94.8% على أساس سنوي

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" يواصل قطاع سيارات الركوب (الملاكي) قيادة السوق مسجلًا معدلات نمو بنحو 98%، إذ بلغت المبيعات 45.075 سيارة مقارنة بـ22.770 سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وحقق قطاع الشاحنات التجارية أعلى معدل نمو بالمبيعات بنسبة قدرت بـ103.7% على أساس سنوي، وذلك بعد أن تم تسجيل 9.572 مركبة في الفترة من يناير إلى آخر مايو الماضي، مقابل 4.699 وحدة في الفترة ذاتها من 2024.

أما قطاع حافلات الركاب "الأوتوبيسات" فكان الأقل نموًا بالسوق خلال الأشهر الخمس الأولى من 2025، إذ بلغت مبيعاته في الفترة المذكورة 3.433 مركبة بزيادة 1.091 وحدة عن العام الماضي ومعدل نمو بلغ 46.6 بالمئة.

كانت وكالة فوكاس تو موف "F2M" الأمريكية المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات العالمية، أشارت في تقرير لها إلى رصد معدلات نمو قوية بالسوق المصري منذ بداية العام الجاري، متوقعه أن يواصل السوق رحلة التعافي من الأزمات التي لاحقته منذ جائحة كورونا في 2020، مدللة بتسجيل معدل نمو بنحو 11% خلال عام 2024 والبداية القوية في 2025.

وأشارت "F2M" إلى الدور القوي الذي تلعبه الحكومة في دعم صناعة السيارات من خلال تقديم حوافز ضريبية للتصنيع المحلي، بهدف جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات والتصدير.

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