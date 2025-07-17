نيسان باترول الجديدة في مصر بسعر يبدأ من 9 ملايين جنيه.. صور وتفاصيل

كتب - محمود أمين:

كشفت شركة "نيسان موتور إيجيبت" عن الجيل السابع الجديد كليًا من أيقونتها الشهيرة نيسان باترول، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم ذات الثمانية مقاعد.

وجاء إطلاق نيسان باترول في مصر بعد أقل من عام من تدشين النسخة العالمية لأول مرة في دولة الإمارات خلال شهر سبتمبر من العام الماضي.

يقدم الجيل الجديد من "نيسان باترول" بطول السيارة الكلي 5.350 مم، ويصل عرضها إلى 2.030 مم، بينما يتراوح ارتفاعها بين 1.945 مم و1.955 مم حسب الفئة.

وتوفر قاعدة العجلات الطويلة التي تصل إلى 3.075 مم مساحة داخلية رحبة بـ8 مقاعد كاملة، في حين يتمتع هيكل السيارة بخلوص أرضي يتراوح بين 244 و253 مم ما يؤهلها للانطلاق بثبات على جميع أنواع التضاريس.

تأتي “باترول” الجديدة بخيارين من المحركات سداسية الأسطوانات بتصميم V6، الخيار الأول يعتمد على محرك سعة 3.8 لتر يعمل بنظام التنفس الطبيعي، وتبلغ قوته 316 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 368 نيوتن متر، مما يضمن تجربة قيادة مستقرة وموثوقة على الطرق المختلفة.

أما الخيار الثاني فهو محرك بسعة 3.5 لتر مدعوم بشاحن تيربو مزدوج يولد قوة تصل إلى 425 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 700 نيوتن متر، ليمنح السيارة طابعًا هجوميًا يناسب القيادة الديناميكية والمغامرات. وكلا المحركين يقترنان بناقل حركة أوتوماتيكي من تسع سرعات.

وتمتلك السيارة خزان الوقود تبلغ سعته 97 لترًا، ليمنح السيارة مدى قيادة طويل دون الحاجة للتوقف المتكرر.

تقدم نيسان باترول في مصر بتشكيلة واسعة من الفئات حيث تبدأ الأسعار من 8 ملايين و990 ألف جنيه لفئة XE الأساسية المزودة بمحرك 3.8 لتر، وتتصاعد باختلاف التجهيزات وصولًا إلى فئة LE PLT City الأعلى تجهيزًا التي تعرض بسعر يبلغ 14 مليون جنيه.

وتضم المجموعة فئات SE T2 بسعر 9 ملايين و600 ألف جنيه، وSE Titanium بسعر 10 ملايين و750 ألف جنيه، وSE PLT City بسعر 11 مليون و750 ألف جنيه.

كما تشمل الفئات الأعلى فئة LE T1 بمحرك 3.5 لتر بسعر 11 مليون و50 ألف جنيه، وLE T2 SR RSE بسعر 11 مليون و900 ألف جنيه، وLE Titanium بسعر 13 مليون جنيه، لتكتمل المجموعة بإصدار LE PLT City بسعر 14 مليون جنيه.

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