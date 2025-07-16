مازدا 6e الكهربائية تنطلق رسميًا.. بقوة تتجاوز 250 حصان

طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة مازدا عن إطلاق سيارتها الصالون 6e الكهربائية الجديدة لتشعل نار المنافسة مع فولكس فاجن ID.7.

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها 6e الجديدة تأتي بطول 92ر4 متر، وتتمتع بخطوط غاية في الانسيابية، كما تقف على عجلات مقاس 19 بوصة.

وتأتي النسخة الأساسية مزودة ببطارية LFP بسعة 8ر 68كيلووات ساعة ومدى سير يصل إلى479 كلم، كما تتوفر نسخة بسعة80 كيلووات ساعة ومدى سير يبلغ552 كلم.

وتنطلق النسخة الأساسية بقوة190 كيلووات/258 حصان، بينما تندفع نسخة Long-Range بقوة180 كيلووات/245 حصان. أما السرعة القصوى فتقف في كلا النسختين على أعتاب 175 كلم/س.

مقصورة داخلية فاخرة

وتزدان المقصورة الداخلية بمواد فاخرة وأسطح بتصاميم أنيقة، كما أن أغلب الوظائف بالسيارة تعمل من الشاشة، التي تتوسط لوحة القيادة، مع المقاعد المريحة، وشاشة Head-up.

وبفضل طول السيارة، تتوفر مساحة واسعة للرأس والأرجل في المقاعد الأمامية والخلفية. وتبلغ سعة صندوق الأمتعة466 لترا، فضلا عن سعة الحيز الأمامي البالغة 72 لترا.

وتعتمد السيارة 6e الكهربائية على باقة من الأنظمة المساعدة مثل نظام الحفاظ على المسار ومسافة الأمان ومراقبة النقاط العمياء ونظام المساعدة في الازدحام، مع شاحن لاسلكي ومفتاح رقمي بتقنية البلوتوث.