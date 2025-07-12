كتب - محمود أمين:

أعلنت مؤسسة الأهرام البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر مايو 2025 فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 49307 مركبة بزيادة 24.5%عن الشهر السابق.

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2456مركبة موديل 2022 و1701مركبة موديل2023 و5666مركبة موديل 2024 و36323مركبه موديل 2025 و3161 مركبه موديل 2026.

وبحسب تقرير الاهرام -المجمعه المصرية للتأمين الاجبارى على المركبات وصل عدد المركبات الكهربائية التي تم التأمين عليها وتم ترخيصها خلال شهر مايو 2025 بلغت تراخيص المركبات الكهربائية 886 من بينها 693 سيارة كهربائية

حيث سجلت فولكس فاجن 122 سيارة ثم بى واى دى 97 سيارة ثم زيكر 68 ثم مرسيدس 55 سيارة ثم نيسان(إكس تريل وقشقاى) 53 سيارة ثم بى ام دبليو 36 سيارة ثم روكس 31 سيارة ثم افاتار 23 سيارة ثم اكسبنج 22 سيارة .

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