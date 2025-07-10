كتب - محمد جمال:

أطلقت شركة جميل موتورز للتجارة، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "جي إيه سي" GAC الصينية في مصر، السيارة GS4 MAX الـSUV المدمجة رسميًا ولأول مرة بالسوق المحلي.

تقدم جي إيه سي GS4 MAX الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي مليون و440 ألف جنيه.

تقدم السيارة الجديدة بمحرك تربو رباعى الأسطوانات سعة 1500 سي سي بقوة 194 حصان مع أقصى للدروان 270 نيوتن/ متر.

ومع طرح السيارة الصينية الجديدة رسميًا بالسوق المصري لأول مرة، يبحث العديد من المواطنين بالسوق المصري عن أبرز منافسيها محليًا والمتواجدين معها بنفس الفئة السعرية:

ونستعرض من خلال التقرير التالي هذه السيارات:

شانجان Uni-T

بينما جاءت أسعار شانجان Uni-T في السوق المصري بثلاث فئات مختلفة من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 1.350.000 جنيه سعر للفئة الأولى ELITE، والفئة الثانية PREMIUM سعرها 1.450.000 جنيه، والفئة الثالثة FLAGSHIP سعرها 1.550.000 جنيه.

جيتور داشينج

تقدم جيتور داشينج موديل 2025 بثلاث فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون 439 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 519 ألف جنيه للفئة الثانية، مليون و 639 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

تمتلك DASHING محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعته 1500 CC تيربو، لديه القدرة على ضخ قوة اجمالية قدرها 156 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة، و بناقل سرعات اوتوماتيكي طراز DCT WET، يعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

هافال H6

تقدم Haval H6 الفيس ليفت الجديدة في السوق المحلي بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 1,399,000 جنيه للفئة Platinum، و1,555,000 جنيه للفئة Ultra.

تعتمد Haval H6 على محرك سعة 1.5 لتر تيربو، يولد قوة قصوى تبلغ 181 حصانًا عند عدد لفات يتراوح بين 5,500 و6,000 لفة في الدقيقة، مع أقصى عزم دوران يصل إلى 275 نيوتن متر عند 1,500–4,000 لفة في الدقيقة، وتعمل السيارة بناقل حركة مزدوج القابض من 7 سرعات بتبريد زيت (7DCT).

إم جي RX5 بلس

تقدم إم جي RX5 بلس موديل 2026 الجديدة بفئة واحدة كاملة التجهيزات بسعر مليون 490 ألف جنيه.

تعتمد السيارة الـSUV من إم جي على محرك تربو سعة 1500 سي سي يولد قوة 171 حصان عند 5600 لفة بالدقيقة، عزم أقصي 275 نيوتن. متر بين 2000 و4000 لفة بالدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 نقلات، تتسارع من الثبات حتى 100 كم/س خلال 9.4 ثانية، قبل أن تصل لسرعة قصوي 190 كم/س.

سوزوكي فرونكس

تقدم سوزوكي فرونكس بسعر يبدأ من مليون 350 ألف حتى مليون 500 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزا.

تقدم السيارة في مصر مع محرك تنفس طبيعي للهواء سعة 1500 سي سي. بقوة 105 حصان متصل بناقل حركة اوتوماتيكي من 4 نقلات.

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