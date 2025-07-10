سيارات ساويست تعود إلى مصر.. ماذا نعرف عنها؟

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركةMANEAST – إحدى الشركات المملوكة لعائلة المنصور، عن توقيع عقد وكالة حصرية لبيع السيارات الصينية الرائدة SOUEAST في السوق المصري، لتمثل هذه الوكالة انطلاقة للشركة في قطاع السيارات.

وقال الوكيل الجديد، إن هذه الوكالة تعد انطلاقة للشركة بقطاع السيارات، مستهدفة الاستحواذ على حصة سوقية متقدمة في ظل زيادة الطلب على السيارات الصينية لتقديمها تكنولوجيا وجودة مرتفعة بأسعار تنافسية.

وتستعد شركة MANEAST للانطلاق رسميًا خلال الشهر الجاري، وتضع الشركة الابتكار وتجربة العملاء المتكاملة في صميم أولوياتها، باعتبارهما عنصرين أساسيين لبناء الثقة وترسيخ الولاء على المدى الطويل.

وقبل انطلاق العلامة رسميًا بالسوق المصري يبحث العديد من عملاء السوق المصري عن سيارات ساوايست التي تقدمها ويتوقع طرحها بمصر خلال الفترة القادمة.

في هذا التقرير، يمكنك التعرف على سيارات ساوايست المتوقع طرحها بالسوق المصري خلال الفترة المقبلة:

Soueast S06

تقدم ساوايست S06 بتصميم عصري وأداء كهربائي متطور، حيث تم تجهيزها بمحرك كهربائي بقوة 105 حصان، وعزم الدوران 145 نيوتن متر وبطارية بسعة 35 كيلوواط/ساعة، ونظام دفع رباعي (AWD)، وناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات.

بالإضافة إلى ذلك، توفر S06 مجموعة من الميزات التكنولوجية مثل شاشة تعمل باللمس، اتصال Bluetooth، ودعم Android Auto، مما يجعلها سيارة ذكية وعملية تلبي احتياجات الحياة اليومية.

تأتي السيارة Soueast S06 بمنظومة أمان متقدمة وكبيرة أبرزها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام منع انغلاق المكابح (ABS)، نظام توزيع قوة الكبح الإلكتروني (EBD)، نظام مساعدة الفرامل (Brake Assist)، أحزمة أمان قابلة للتعديل مع تحذير في حالة عدم ارتدائها، ومستشعرات ركن خلفية، مراقبة ضغط الإطارات، ومستشعرات الاصطدام، وقفل مركزي لتعزيز الأمان، ونظام إنذار ضد السرقة لحماية السيارة من السرقة، تحذير عند فتح الأبواب: ينبه الركاب عند فتح الأبواب في حالة وجود خطر، ومؤشر تغيير المسار يساعد السائق على تغيير المسار بأمان، ومرآة رؤية خلفية ليلية ونهارية لتحسين الرؤية في مختلف الأوقات.

ساوايست S07

تمثل ساوايست S07 الجيل الجديد من سيارات الـSUV التي تجمع بين الأداء القوي والتكنولوجيا المتقدمة. تتميز هذه السيارة بمحرك كهربائي متطور ونظام دفع رباعي، مما يجعلها مناسبة للقيادة في مختلف الظروف.

تقدم ساوايست S07 بمحرك سعة 1.6 لتر تربو، بقوة 190 حصان، وعزم دوران 275 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات (8AT) مع خيار الدفع الرباعي، كما يتوفر خيار آخر بناقل حركة روبوتي بـ7 سرعات (7DCT) للدفع الأمامي.

ساوايست S09

تأتي ساوايست S09 كأحد الطرازات الفاخرة التي تستهدف عشاق السيارات الكبيرة والفاخرة. وتقدم السيارة بمحرك 1.6 لتر تيربو مع ناقل حركة روبوتي بـ7 سرعات (7DCT)، ومحرك 2.0 لتر تيربو مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ8 سرعات (8AT).

تأتي ساوايست S09 بمنظومة كبيرة من أنظمة القيادة الذكية أبرزها؛ نظام تثبيت السرعة التكيفي (ACC)، ونظام الكبح التلقائي للطوارئ (AEB): يفعّل الفرامل تلقائيًا عند استشعار خطر الاصطدام، ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار (LKA): يمنع السيارة من الانحراف عن المسار، ونظام التحذير من مغادرة المسار (LDW): ينبه السائق عند الخروج عن المسار دون استخدام الإشارات، ونظام التحذير من الاصطدام الأمامي (FCW): يراقب الطريق وينبه السائق عند اقتراب خطر الاصطدام، ونظام المساعدة في الإضاءة العالية (HMA): يضبط الإضاءة تلقائيًا حسب ظروف الطريق.

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