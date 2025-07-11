كتب - محمد جمال:

أطلقت شركة جميل موتورز للتجارة، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "جي إيه سي" GAC الصينية في مصر، السيارة GS4 MAX الـSUV المدمجة رسميًا ولأول مرة بالسوق المحلي.

تقدم جي إيه سي GS4 MAX الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي مليون و440 ألف جنيه.

تقدم السيارة الجديدة بمحرك تربو رباعى الأسطوانات سعة 1500 سي سي بقوة 194 حصان مع أقصى للدروان 270 نيوتن/ متر.

ومع طرح السيارة الصينية الجديدة رسميًا بالسوق المصري لأول مرة، يبحث العديد من المواطنين بالسوق المصري عن سيارات جي إيه سي المتاحة لعملاء السوق المحلي خلال شهر يوليو الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي هذه السيارات:

جي إيه سي إمباو

تأتي جي إيه سي إمباو الجديدة بـ 3 فئات وتبدأ من 1,125,000 جنيه للفئة الأولى GS بيز لاين، أما الفئة الثانية GB هاي لاين سعرها 1,275,000 جنيه، والفئة الثالثة GE R-Style بسعر 1,385,000 جنيه.

جي إيه سي إيمكو

قدمت جي إيه سي إمكو في مصر بـ 3 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 1,305,000 جنيه للفئة الأولى GS، أما الفئة الثانية GE بسعر 1,415,000 جنيه، والفئة الثالثة GL سعرها 1,530,000 جنيه.

جي إيه سي GS4

قدمت جي إيه سي GS4 بـ 3 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 1,185,000 جنيه للفئة الأولي GS، أما الفئة الثانية GB سعرها 1,265,000 جنيه، والفئة الثالثة GE سعرها 1,335,000 جنيه.

جي إيه سي GS3 MZOOM

قدمت جي إيه سي GS3 MZOOM بـ 4 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 1,095,000 جنيه للفئة الأولى GS، والفئة الثانية GB سعرها 1,155,000 جنيه، والفئة الثالثة GL سعرها 1,255,000 جنيه، والفئة الرابعة R-Style سعرها 1,365,000 جنيه.

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