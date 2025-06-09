كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة بچاچ أوتو، التابعة لشركة جي بي أوتو لتصنيع المركبات الخفيفة في مصر، عن تخفيض أسعار المركبة بجاج كيوت رباعية العجلات بقيمة 20 ألف جنيه بالإضافة إلى 10 آلاف جنيه كاش باك بعد الانتهاء من ترخصيها.

تقدم باجاج كيوت خلال شهر يونيو الجاري بفئة واحدة بسعر رسمي 199.900 جنيه بدلًا من 221.00 جنيه.

ومع تخفيض سعر باجاج كيوت أرخص مركبة في مصر، بات يبحث العديد من المواطنين بالسوق المصري، عن أسعار السيارات المستعملة التي تباع اليوم على منصات الإنترنت بسعر مقارب لها.

ويمكن من خلال التقرير التالي التعرف على هذه السيارات:

اسبيرانزا A113

تتوفر اسبيرانزا A113 موديل 2009 فى سوق المستعمل بمحرك سعة 1300 سي سي، بقوة 87 حصان وعزم اقصي للدوران 114 نيوتن/ متر ، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات.

تبدا أسعار اسبيرانزا A113 موديل 2009 بمواقع بيع السيارات المستعملة على الإنترنت بمتوسط 195 ألف جنيه، وهي سعر قريب للغاية من باجاج كيوت.

هيونداي أكسنت

تعمل بعض نسخ الجيل الأول من هيونداي أكسنت بمحرك 4 سلندر سعة 1300 سي سي 12 صباب بينما حمل البعض الأخر محرك 1500 سي سي مع ناقل حركة يدوي 5 سرعات أو أوتوماتيك 4 سرعات.

تتوفر هيونداي أكسنت موديل 2000 بمواقع بيع السيارات على الإنترنت بمتوسط 180 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية في السعر النهائي.

فيات شاهين

تعمل السيارة بنوعين من المحركات الأول يتوفر في النسخة S وهو سعة 1400 سي سي بقوة 78 حصان وناقل حركة يدوي، أما النسخة SL تعمل بمحرك 1600 سي سي بقوة 96 حصان بالحقن الإلكتروني "إنجيكشن".

يباع موديل 2007 من السيارة فيات شاهين على منصات بيع المستعمل بمتوسط 180 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية في سعر السيارة النهائي.

اقرأ أيضًا:

بعد العيد.. مزاد علني كبير لبيع سيارات مستعملة تابعة لنيابات (صور)

21 ألف جنيه تراجعًا بأسعار "بجاج كيوت" أرخص مركبة جديدة بمصر.. التفاصيل

إطلاق استراتيجية وطنية لدعم وصناعة السيارات الكهربائية في مصر