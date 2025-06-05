كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة بچاچ أوتو، التابعة لشركة جي بي أوتو لتصنيع المركبات الخفيفة في مصر، عن تخفيض أسعار سيارتها باجاج كيوت بمناسبة عيد الأضحي بقيمة 20 ألف جنيه بالإضافة إلى 10 آلاف جنيه كاش باك بعد الانتهاء من ترخصيها.

تقدم باجاج كيوت خلال شهر يونيو الجاري بفئة واحدةبسعر رسمي 199.900 جنيه بدلا من 221.00 جنيه.

في التقرير التالي استعراض لأبرز مواصفات باجاج كيوت بالسوق المصري:

تتسع باجاج كيوت لعدد (4) أفراد وتتميز بأنها مناسبة للعمل بالأماكن الضيقة ويمكنها أن تقطع مسافة تصل إلى (550) كم بدون إعادة ملء (250 كم بنزين و 300 كم غاز طبيعي).

تعتمد المركبة على محرك رباعي الأشواط - ثنائي الاشتعال سعة 217 سي سي، وتبلغ قدرة المحرك ما يُعادل 13 حصان، وتصل السرعة القصوى للمركبة "كيوت" إلى (70 كم/ ساعة).

يبلغ طول كيوت الجديدة (2752) مم وعرضها (1312) مم وارتفاعها (1652) مم وقاعدة عجلاتها (1925) مم وخلوص أرضي (180) مم، وتتميز بقلة تكلفة التشغيل وبها أربع عجلات ما يحقق عنصر أمان أكبر إلى جانب أحزمة أمان للركاب وأقفال أبواب لحماية الأطفال.

يشار إلى أن المركبة حاصلة على شهادة إعتماد "الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة" الخاصة بالتحقق من شروط النوع للمركبات.

كما أنها مطابقة لشروط الأمن والسلامة طبقًا للوائح المعتمدة من الدولة وصلاحيتها للسير بالطرق، وكذا شهادة اعتماد مكونات المركبة في ضوء شهادات وتقارير اختبار E-Mark الأوروبية.

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