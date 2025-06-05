إطلاق استراتيجية وطنية لدعم وصناعة السيارات الكهربائية في مصر

القاهرة - (مصراوي):

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن إطلاق استراتيجية وطنية لدعم وتوطين صناعة السيارات الكهربائية النظيفة في مصر.

وقال الوزير خلال لقاء ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، إن الدولة المصرية أعدت برامج لتحفيز المصنعين على إنتاج سياراتهم محليًا.

وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن العديد من الحوافز للمصنعين، موضحًا أن كل شركة تنتج 1000 سيارة محليًا ستحصل على حوافز خاصة.

وأردف أن مجلس الوزراء قرر منح قطع أراضي بالمجان في المنطقة "أ" لكل شركة يصل معدل إنتاجها إلى 10 آلاف سيارة كهربائية، وذلك بهدف التيسير والتحفيز على زيادة الإنتاج لخفض فاتورة الاستيراد.

وأشار إلى أن مصر ينشط بها حاليًا أكثر من خمس شركات تعمل في مجال صناعة السيارات الكهربائية، ما يعد بداية حقيقية لانطلاق هذا القطاع الواعد، وهو ما يتزامن مع الدعم الحكومي الموجه نحو إثراء الصناعة المحلية.

ويأتي حديث كامل الوزير بعد ساعات من تعليق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على الجدل المثار حول الأسعار المتوقعهة لسيارة نصر الكهربائية الجديدة.

قال مدبولي، إن مشروع تصنيع سيارة كهربائية مصرية، والقائم بالتعاون بين شركة النصر للسيارات وإحدى شركات القطاع الخاص، يستهدف توفير منتج محلي ضمن مبادرة لإحلال السيارات المتقادمة والتي تعمل بالبنزين بأخرى كهربائية.

وأضاف أن أسعار السيارات التي أعلنت عنها شركة النصر للسيارات، والتي تجاوزت قيمتها حاجز المليون جنيه، ستربط بنظام تقسيط لتخفيف العبئ على المواطنين.

وأوضح أن الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية في مصر، ستكون بالشراكة مع شركة وطنية، مشيرًا إلى أن جزءًا من المستهدف سيدخل في إطار مبادرة فخامة الرئيس لإطلاق برنامج لاستبدال السيارات الخاصة المتقادمة، وبخاصة سيارات التاكسي التي تعمل بالبنزين بسيارات كهربائية.

ولفت مدبولي إلى أن الدراسة التي قامت بها الحكومة، تشير نتائجها إلى أن السيارة الكهربائية توفر من قيمة الوقود الشهري بصورة كبيرة، وبالتالي ستكون أكثر وفرًا لسائقي سيارات الأجرة لاستبدال سياراتهم بسيارات كهربائية من أية نوعية.

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