بعد زيادة صني وطرح سنترا 2026.. القائمة الكاملة لسيارات نيسان في مصر

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة نيسان إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، عن زيادة أسعار الفئة الأولى أتوماتيك من سيارتها صني الجديدة بمصر بقيمة 15 ألف جنيه خلال شهر يونيو الجاري.

فيما كشفت الشركة عن موديل 2026 من سيارتها سنترا المجمعة محليًا، وقدمتها بفئة واحدة مقارنة بفئتين للموديل 2025.

ونستعرض من خلال التقرير التالي القائمة الكاملة والأسعار التفصيلية لسيارات نيسان في مصر:

نيسان صني

تبدأ أسعار نيسان صني موديل 2026 في السوق المصري من 645 ألف جنيه للفئة الأولى بناقل حركة يدوي، و 710 ألف جنيه للفئة الأولى "أتوماتيك"، والفئة الثانية سعرها 765.000 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا إلى 795.000 جنيه.

تعتمد سيارة نيسان على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات ويدوي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان.

نيسان سنترا

تقدم نيسان سنترا موديل 2026 المجمعة محليًا في مصر بفئة واحدة من التجهيزات سعرها الرسمي 999.000 جنيه.

تتوفر نيسان سنترا بمحرك 4 سلندر ذو تنفس طبيعي للهواء سعة 1600 سي سي بقوة 118 حصان وعزم 154 نيوتن.متر عند 4000 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT ودفع أمامي للعجلات.

نيسان قشقاي

تعتمد قشقاي الجديدة في مصر بمحرك هجين e-Power بقوة 140 كيلووات/190 حصان، المتصل بمولد كهربائي يدفعه محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات بقوة 116 كيلووات/158 حصان، بالإضافة إلى بطارية سعة 2.1 كيلووات ساعة.

وتقدم قشقاي الجديدة أيضًا بمحرك سعة 1.3 لتر تيربو بقوة 156 حصانًا مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، مع توفر خيار الدفع الرباعي. وتستهلك السيارة معدل 5.3 لتر/100 كلم.

تقدم نيسان مصر قشقاي الجديدة بسعر رسمي يبدأ من 1.499.000 جنيه، 1.640.000 جنيه للفئة الثانية، الفئة الثالثة قدمت بسعر رسمي 1.749.000 جنيه، 1.929.000 جنيه لفئة الدفع الرباعي 1.899.000 جنيه لفئة E-power.

نيسان جوك

تعتمد نيسان نيسان جوك على محرك تربو ثلاثي الأسطوانات بقوة 114 حصان/180 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى مع ناقل الحركة اليدوي سداسي التعشيقات أو ناقل الحركة الأوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات.

تقدم نيسان جوك ب4 فئات، بأسعار رسمية تبدأ من 1.068.000 جنيه، والفئة الثانية قدمت مقابل 1.168.000 جنيه ، والفئة الثالثة 1.218.000 جنيه، الفئة الرابعة الأعلى صاحبة التجهيز الرياضي تاتي بنفس السعر مقابل 1.218.000 جنيه.

نيسان X-Trail

تتاح السيارة نيسان X-Trail الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة التي تعمل بتكنولوجيا e-Power بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي مليونين و500 ألف جنيه.

تقدم النسخة الأقوى من السيارة بمحرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 158 حصان، مع محرك كهربائي أمامي وآخر خلفي بقوة إجمالية 205 حصان وعزم 525 نيوتن متر.

نيسان Navara

تتوفر السيارة نيسان Navara البيك أب الجديدة المزودة بكابينة فردية في السوق المحلي بفئة واحدة من التجهيزات سعرها الرسمي مليون و350 ألف جنيه.

اقرأ أيضًا:

بعد العيد.. مزاد علني كبير لبيع سيارات مستعملة تابعة لنيابات (صور)

21 ألف جنيه تراجعًا بأسعار "بجاج كيوت" أرخص مركبة جديدة بمصر.. التفاصيل

إطلاق استراتيجية وطنية لدعم وصناعة السيارات الكهربائية في مصر