كتب - محمد جمال:

تدخل السيارتين چيتور T1 و KGM توريس الجديدتين في منافسة مباشرة بسوق السيارات المصري، ويرجع ذلك للتسعير القريب للغاية فضلًا عن ما تقدمه السيارتين من تجهيزات وأنظمة.

تنتمي السيارتين لفئة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، والفارق السعري بينهما 150 ألف جنيه وتبدأ أسعارهما خلال الشهر الجاري من 1,575,000 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مقارنة شاملة بين چيتور T1 و KGM توريس بالسوق المصري خلال الشهر الجاري:

أداء السيارتين چيتور T1 و KGM توريس

تتميز السيارة بتصميم داخلي حديث يجمع بين الأناقة والوظائف الذكية، وتعتمد سيارة جيتور T1على محرك توربو سعة 1.5 لتر يولد نحو 184 حصانًا، بناقل حركة مزدوج القابض بـ7 سرعات، لتوفير أداء سلس وتسارع قوي. ويتوفّر أيضًا بنظام دفع أمامي في فئة Comfort لتلبية متطلبات القيادة اليومية بكفاءة.

بينما تعتمد KGM توريس الجديدة على محرك 4 سلندر سعه 1500 سي سي ، بقوة 163 حصان، عزم دوران 280 نيوتن.متر، ومتصلة بناقل حركة أوتوماتيكي.

الأبعاد والتصميم

تبلغ أبعاد جيتور T1 الجديدة 4706 مم للطول، و1967 مم للعرض، و1845 مم للارتفاع، فيما يصل طول قاعدة العجلات إلى 2810 مم.

فيما تأتي KGM توريس الجديدة بطول 4.700 م وعرضها 1.890 م وارتفاعها هو الأعلى بين فئتها 1.720 م، وتبلغ مساحة الشنطة الخلفية 703 لتر وتزيد إلي 1664 لتر بطي المقاعد الخلفية.

أنظمة السلامة

فيما يخص السلامة، زُوّدت T1 بمجموعة متكاملة من أنظمة الأمان تشمل وسائد هوائية متعددة، نظام الكبح المانع للانغلاق (ABS)، التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، نظام الثبات الإلكتروني، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، إلى جانب كاميرا محيطية بزاوية 540 درجة لتوفير رؤية شاملة أثناء القيادة وأثناء إيقاف السيارة.

تمتلك توريس الجديدة نظام الفرامل الذاتي في حالات الطوارئ، ورصد النقاط العمياء، ومساعد الحفاظ على المسار، والتنبيه عند مغادرة المسار، والوسائد والستائر الهوائية، نظام تثبيت السرعة التكيفي، مراقبة ضغط الإطارات ، والاضاءة التلقائية.

التجهيزات الداخلية

تحتوي T1 على شاشة لمسية مركزية بقياس 15.6 بوصة تعمل بمعالج Snapdragon المتطور، وشاشة رقمية للعدادات بقياس 10.25 بوصة لعرض معلومات القيادة بوضوح عالٍ. كما يدعم النظام الترفيهي تقنيتي Apple CarPlay وAndroid Auto، مع شاحن لاسلكي مدمج لتعزيز راحة السائق.

بينما تشمل تجهيزات مقصورة توريس عجلة قيادة متعددة المهام مع مبدلات سرعة ودخول للسيارة بدون مفتاح وتشغيل المحرك عن بعد ومقصورة وتعديل مقاعد السائق والراكب الأمامي مع تدعيم الظهر ومسند ذراع خلفي وتكييف ثنائي المناطق وزجاج جانبي وخلفي مظلل واضاءة محيطية 32 لون وشاشة 12,5 بوصة تعمل باللمس للعدادات، مع شاشة 4.2 بوصة LCD وشاشة 8 بوصة للمناخ مع أزرار وشاشة 9 بوصة للصوت مع كاميرا خلفية HD و6 سماعات وآبل كار بلاي وأندرويد أوتو وشحن لاسلكي للهاتف ومقاعد تسخين وتبريد أمامي.

الأسعار الرسمية

تقدم جيتور مصر سيارتها T1 الجديدة كليًا بالسوق المصري بفئة واحدة سعرها الرسمي 1.725.000 مليون جنيه.

تقدم توريس الجديدة في السوق المصري بسعر رسمي يبدأ من 1,575,000 جنيه للفئة الأولى، أما الفئة الثانية فجاءت بسعر 1,699,000 جنيه. وسُعرت الفئة الثالثة عند 1,849,000 جنيه، تليها الفئة الرابعة التي تُعرض بسعر 1,990,000 جنيه.

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