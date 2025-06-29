أسرع الطرق للتخلص من الروائح الكريهة في سيارتك

برلين - (د ب أ):

تساعد الرائحة العطرة والمنعشة داخل السيارة على الشعور بالراحة أثناء القيادة. ولهذا الغرض، ينبغي التخلص من الروائح الكريهة المنبعثة من المقصورة الداخلية.

وأوردت مجلة السيارات "أوتو تسايتونج" أن معطرات السيارات يمكن أن تساعد في تحييد الروائح الكريهة أو تغطيتها وإنعاش أجواء المقصورة، لكن يجب التخلص من الرائحة الكريهة أولا.

أسباب الروائح الكريهة

وأوضحت المجلة الألمانية أن الأسباب الشائعة لانتشار رائحة كريهة داخل المقصورة الداخلية، هي:

الرطوبة: تؤدي البيئة الداخلية الرطبة مع مرور الوقت إلى ظهور روائح كريهة، بل وحتى تكوّن العفن. لذا من الضروري فحص السجاد والمقاعد وصندوق الأمتعة بحثا عن البلل مع معالجة المصدر وتجفيف المقصورة باستخدام أجهزة تجفيف خاصة بالسيارات.

الاتساخات والغبار: السيارة النظيفة لا تصدر روائح كريهة. لذا ينبغي تنظيف المقصورة الداخلية بانتظام، لا سيما المقاعد القماشية، التي تمتص السوائل والروائح. ويجب إزالة أي سوائل مسكوبة (خصوصا الحليب) وبقايا الطعام والقمامة. في بعض الحالات، لابد من استبدال سجاد الأرضية.

الدخان: يلتصق دخان السجائر أو السيجار بأسطح السيارة ويترك رائحة طويلة الأمد، ما يؤثر سلبا حتى على قيمة إعادة بيع السيارة. لذا من الأفضل عدم التدخين داخل السيارة. ويمكن استخدام مواد تنظيف الأقمشة وتعقيم مجاري التهوية وفلاتر الفحم النشط لإزالة الرائحة.

روائح الحيوانات: عند اصطحاب حيوانات أليفة داخل السيارة، ينبغي استخدم أغطية واقية للمقاعد والسجاد مع مراعاة تنظيفها بشكل منتظم. وتتوفر في الأسواق منظفات مخصصة للتخلص من روائح الحيوانات.

مشاكل فنية: قد تشير رائحة البنزين أو سائل التبريد أو العوادم إلى مشكلة فنية خطيرة مثل تسرب من خزان الوقود أو عطل في نظام العادم. وفي هذه الحالة، يجب فحص السيارة في ورشة متخصصة.

مكيف الهواء: انبعاث رائحة كريهة عند تشغيل المكيف غالبا ما يعود إلى نمو البكتيريا في دورة الهواء. لذلك، ينبغي تغيير أو تنظيف فلاتر التكييف بانتظام وتشغيل المكيف حتى في الشتاء لتفادي الرطوبة والبكتيريا.

كما يمكن استخدام حلول منزلية بسيطة لتحسين رائحة السيارة مثل وضع صحن يحتوي على بيكربونات الصوديوم أو بن مطحون لامتصاص الروائح. وينبغي أيضا تهوية السيارة بشكل جيد ومنتظم.

غاز الأوزون

وأشارت "أوتو تسايتونج" إلى أن بعض مراكز العناية بالسيارات تقدم خدمات تنظيف متطورة للمقصورة تضمن استعادة رائحة "السيارة الجديدة"، وذلك باستخدام غاز الأوزون، الذي يقضي على الجراثيم ويزيل الروائح.

وبعد معالجة المقصورة الداخلية بغاز الأوزون يجب تهوية السيارة لعدة ساعات.