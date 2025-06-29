فورد تطلق سيارتها Explorer Tremor الجديدة.. بقوة 406 حصان

ديترويت - (د ب أ):

أعلنت شركة فورد عن إطلاق نسخة الطرق الوعرة Tremor الجديدة من أيقونتها Explorer، التي تنتمي إلى فئة SUV.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن سيارتها Explorer Tremor الجديدة تمتاز بنظام تعليق معدل، بارتفاع أعلى بنحو 5ر2 سم، مع نوابض مخصصة لتحسين سلوك القيادة على الطرق الوعرة.

وتأتي السيارة الجديدة بعجلات مقاس 18 بوصة مكسوة بإطارات بريدجستون المخصصة لجميع التضاريس، بالإضافة إلى خطافات سحب برتقالية ولمسات تصميمية أنيقة بلون “Electric Spice”، ما يمنح السيارة مظهرا مميزا عن الإصدارات القياسية من Explorer.

وتعتمد النسخة الأساسية من Explorer Tremor على سواعد محرك V6 سعة 0ر3 لتر وبقوة 406 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 563 نيوتن متر. كما يتوفر محرك رباعي الأسطوانات بسعة 3ر2 لتر يولد304 حصان.

وتأتي السيارة الرياضية بـنظام دفع رباعي قياسي، بالإضافة إلى قفل تفاضلي لتعزيز الثبات والجرّ على الأسطح الوعرة. كما تتوفر حماية سفلية للهيكل بشكل قياسي، مما يضيف إلى قدرة السيارة على مقاومة الصدمات في التضاريس القاسية.

وفي المقصورة الداخلية تأتيExplorer Tremor مجهزة بأحدث تقنيات فورد مثل نظام Digital Experience وCoPilot 360 Assist 2.0 للمساعدة على القيادة.

ويمكن طلب تجهيزات اختيارية إضافية مثل: المقاعد الأمامية المزودة بوظيفة التدليك ونظام صوتي فاخر مع نظام BlueCruise 1.5 للقيادة شبه الآلية.