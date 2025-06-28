وكيل GAC الصينية يستعد لطرح سيارة جديدة بالسوق المصري

سيارة جديدة لعلامة جي إي سي في مصر

كتب - محمد جمال:

تستعد شركة جميل موتورز، الوكيل الحصري لعلامة GAC التجارية الفاخرة في مصر، لتدشين سيارة جديدة لها بالسوق المصري لتنضم إلى قائمة طرازاتها المتوفرة بالسوق المحلي وعددهم 4 طرازات.

ونشرت الصفحة الرسمية للوكيل المحلي بالسوق المصري على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة تشويقية للسيارة الجديدة المتوقع طرحها خلال الأسابيع القادمة مضافًا لها عبارة "اللي جاي MAX"

تتنوع سيارات جي إي سي الجديدة في مصر بين سيدان عائلية وSUV وكروس أوفر، وتبدأ أسعارها خلال الشهر الجاري من مليون 125 ألف جنيه.

نستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات جي إي سي في مصر:

جي إيه سي إمباو

تأتي جي إيه سي إمباو الجديدة بـ 3 فئات وتبدأ من 1,125,000 جنيه للفئة الأولى GS بيز لاين، أما الفئة الثانية GB هاي لاين سعرها 1,275,000 جنيه، والفئة الثالثة GE R-Style بسعر 1,385,000 جنيه.

جي إيه سي إيمكو

قدمت جي إيه سي إمكو في مصر بـ 3 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 1,305,000 جنيه للفئة الأولى GS، أما الفئة الثانية GE بسعر 1,415,000 جنيه، والفئة الثالثة GL سعرها 1,530,000 جنيه.

جي إيه سي GS4

قدمت جي إيه سي GS4 بـ 3 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 1,185,000 جنيه للفئة الأولي GS، أما الفئة الثانية GB سعرها 1,265,000 جنيه، والفئة الثالثة GE سعرها 1,335,000 جنيه.

جي إيه سي GS3 MZOOM

قدمت جي إيه سي GS3 MZOOM بـ 4 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 1,095,000 جنيه للفئة الأولى GS، والفئة الثانية GB سعرها 1,155,000 جنيه، والفئة الثالثة GL سعرها 1,255,000 جنيه، والفئة الرابعة R-Style سعرها 1,365,000 جنيه.

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