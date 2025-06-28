كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة شاومي Xiaomi، ثالث أكبر شركة لصناعة الهواتف الذكية بالعالم، وعملاق التكنولوجيا الصيني ومقرها بكين، رسميًا عن إطلاق سيارتها الجديدة Xiaomi YU7 يوم 26 يونيو 2025.

وتمثل Xiaomi YU7 ثاني طرازاتها الكهربائية بعد النجاح الكبير للسيارة السيدان شاومي Xiaomi SU7، مما يجعلها خيارًا جذابًا مقارنة بمنافسين مثل تسلا موديل Y، كما أن السيارة مزودة بثلاثة خيارات للبطاريات، تصل سعتها إلى 101.7 كيلوواط/ساعة، وتوفر مدى قيادة مذهل يصل إلى 835 كيلومترًا في الشحنة الواحدة.

كانت شركة شاومي قد بدأت في استقبال الطلبات على كل الإصدارات مساء أول أمس الخميس، مستهدفة شريحة واسعة من المستهلكين الباحثين عن سيارات كهربائية ذكية وبسعر منافس.

الإعلان عن سيارة شاومي SUV الكهربائية جاء عبر منصة "ويبو" الصينية، حيث أكدت الشركة تسجيل 289 ألف طلب في ساعة واحدة، منها 196 ألف طلب في أول دقيقتين، بما يشمل 128 ألف طلب نهائي غير قابل للاسترداد.

أعلنت شاومي أن السيارة YU7 ستبدأ أسعارها من 253,500 يوان، أي نحو 35,364 دولاراً للنسخة ذات المدى الكهربائي 830 كيلومترًا.

وعبر لي جون، الرئيس التنفيذي لشاومي، عن دهشته من حجم الطلبات الواردة على شراء السيارة اكهربائية الجديدة قائلًا: "هذا إقبال غير متوقع يعكس ثقة العملاء في رؤيتنا لتقديم سيارات ذكية بأسعار معقولة".

وأَضاف، هذا النجاح يعزز مكانة شاومي كلاعب رئيسي في سوق السيارات الكهربائية، خاصة بعد نجاح سيارتها السيدان SU7 التي باعت أكثر من 100 ألف وحدة في 2024، كما أن الشركة تستفيد من خبرتها في التكنولوجيا لتقدم سيارات ذكية مزودة بأنظمة قيادة مساعدة متقدمة، مما يجعل سيارة شاومي SUV الكهربائية منافسًا قويًا لعلامات مثل تسلا وBYD.

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