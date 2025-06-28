أسعار ومواصفات KGM توريس موديل 2025 الجديدة بمصر

كتب - محمد جمال:

تقدم شركة عربيات إيجيبت، الوكيل المحلي لعلامة KGM الكورية المعروفة سابقاً باسم سانج يونج، السيارة توريس Torres التي تنتمي لفئة الكروس أوفر SUV متوسطة الحجم في السوق المصري بسعر رسمي يبدأ من خلال شهر يونيو الجاري مليون 575 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات KGM توريس الجديدة بمصر:

تقدم نسخة 2025 من توريس بنفس محرك نسخة 2024 التي تعتمد على محرك 4 سلندر سعه 1500 سي سي، بقوة 163 حصان، عزم دوران 280 نيوتن.متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك.

وتمتلك توريس 2025 نظام الفرامل الذاتي في حالات الطوارئ، ورصد النقاط العمياء، ومساعد الحفاظ على المسار، والتنبيه عند مغادرة المسار، والوسائد والستائر الهوائية، نظام تثبيت السرعة التكيفي، مراقبة ضغط الإطارات ، والاضاءة التلقائية.

تشمل تجهيزات مقصورة توريس نظام ترفيه مكون من شاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة، شاشة تعمل باللمس قياس 8.0 بوصة للتحكم في المناخ ومجموعة عدادات رقمية.

تقدم 1,575,000 جنيه للفئة الأولى، أما الفئة الثانية فجاءت بسعر 1,699,000 جنيه. وسُعرت الفئة الثالثة عند 1,849,000 جنيه، تليها الفئة الرابعة التي تُعرض بسعر 1,990,000 جنيه.

أما الفئة الأعلى تجهيزاً ذات نظام الدفع الرباعي 4×4، فقد أصبحت بسعر 2,090,000 جنيه.

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