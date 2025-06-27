قبل طرح H6 فيس ليفت رسميًا.. تعرف على أرخص سيارة تقدمها هافال في مصر

كتب - محمد جمال:

تستعد مجموعة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هافال التجارية في مصر، للكشف خلال الأيام القليلة القادمة عن هافال H6 فيس ليفت الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة بالسوق المصري.

وقبل طرح السيارة بصورة رسمية في السوق المصري، يمكن من خلال التقرير التالي التعرف على أسعار ومواصفات أرخص سيارة تقدمها هافال بالسوق المصري:

تعمل هافال جوليون بمحرك تربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 148 حصان وعزم 220 نيوتن.متر مع ناقل حركة ثنائي التعشيق 7 سرعات مدعم عبر نظام تزييت للتبريد Wet Clutches .

جهزت السيارة قياسيًا بأنظمة منع انغلاق الفرامل ABS وEBD لتوزيع قوة الفرامل على العجلات وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات مع دعم التماسك ومساعدة الفرامل Brake Assist وHDC للتوازن عند المنحدرات وفرامل يد إلكترونية بخاصية Auto Hold بجانب وسادتين هوائيتين للسائق الراكب الأمامي.

تتوفر السيارة بـ6 وسائد هوائية بدءاً من الفئة الثانية مع أنظمة HHC لدعم التوازن أثناء المرتفعات وSCM لإيقاف السيارة بعد التصادم وEBAS للتنبيه من مخاطر الاصدام بجانب كاميرا خلفية.

أما الفئة الثالثة فزادت بكاميرات 360 درجة واحتوت الفئة الأعلى على أنظمة تتضمن TJA لدعم القيادة أثناء الازدحام ودعم النقطة العمياء مع مساعد لمنع التصادم وقت تغيير الحارة المرورية والتحذير من مغادرتها والحفاظ عليها ونظام الكبح التلقائي أثناء الطوارئ.

تشمل تجهيزات هافال جوليون القياسية مفتاح ذكي ومصابيح هالوجين أمامية مع إضاءة نهارية LED وجنوط 17 بوصة ومثبت سرعة مع فتحات خلفية ونظم صوتي من 4 سماعات مع بلوتوث بالإضافة لشاشة وسطية قياس 10.25 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

بينما تقدم الفئة الأعلى تجهيزاً بشاشة عدادات رقمية وأخرى وسطية بقياس 12.3 بوصة وشاحن لاسلكي بالإضافة لإضاءة محيطية وتسخين للمقاعد الأمامية و٤ مداخل USB ومثبت سرعة تفاعلي وإختيار لوضعيات القيادة.

تبدأ أسعار هافال جوليون موديل 2025 الجديدة من مليون و150 ألف للفئة الأولى ، ومليون و240 ألف للفئة الثانية ، ومليون و320 ألف للفئة الثالثة ، ومليون و370 ألف للفئة الرابعة.

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