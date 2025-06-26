مع توقعات هبوط الدولار لـ45 جنيها| هل تشتري سيارة الآن أم تؤجل قليلا؟

كتب - محمد جمال:

توقع محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، أن ينخفض سعر الدولار في مصر إلى مستوى 45 جنيهًا بنهاية العام الجاري، مقابل نحو 49.90 جنيه في يونيو الجاري.

وقال هلال في تصريحات صحفية، إن هناك 4 مشروعات عملاقة مرتقب تنفيذها في مصر خلال الفترة المقبلة، ستسهم في تدفقات كبيرة للدولار وستؤدي هذه التدفقات لتراجع فوري لسعر النقد الأجنبي أمام الجنيه.

وأوضح أن انخفاض سعر العملة الصعبة مقابل الجنيه المصري، سينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع المختلفة في الأسواق المحلية.

ويعد قطاع السيارات من أبرز القطاعات التي تتأثر صعودًا وهبوطًا بسعر الدولار، ومع توقع تراجع العملة الصعبة خلال الأشهر المقبلة، يتساءل العديد من المستهلكين عن الوقت الأنسب للشراء.

يقول أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، إن الوقت الحالي هو الأفضل للشراء، مضيفًا أنه لا حاجة للمستهلك الباحث عن سيارة سواء أكانت جديدة أو مستعملة أن يتردد في اتخاذ قرار الشراء.

وأوضح أبو المجد في تصريح لـ"مصراوي" أن السوق يشهد استقرارًا كبيرًا في الوقت الحالي بفعل السيارات التي انضمت للتجميع المحلي بمصر خلال الشهور الماضية، بالإضافة إلى الطرازات الأخرى المتوقع تقديمها خلال الفترة المقبلة.

وأردف أن السيارات المجمعة بمصر التي قدمت مؤخرًا أسهمت في تراجع "الأوفر برايس" على العديد من السيارات الأكثر طلبًا؛ فضلًَا عن إعلان عدد كبير من وكلاء العلامات التجارية عن تخفيضات بأسعار طرازاتها وتقديم عروض كاش باك وخصومات فورية.

من جانبه، قال حسين مصطفى، الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات المصرية، إن الوقت الحالي مناسبًا للشراء إذا كان المستهلك مضطر لاقتناء سيارة سواء جديدة أو مستعملة.

وأضاف مصطفى في تصريح لـ"مصراوي"، أن سوق السيارات المصري يعيش اليوم فترة من الاستقرار لم يشهدها منذ سنوات، نتيجة زيادة المعروض بشكل كبير وانخفاض الأسعار بصورة ملحوظة مقارنة بالأشهر الماضية فضلًا عن دخول العديد من السيارات المجمعة محليًا للسوق المصري خلال الآونة الأخيرة.

وأوضح أنه بنهاية العام 2025 الجاري ستنضم سيارات جديدة مصنعة محليًا سواء عبر المصانع التي تستعد للإنتاج أو التي تعمل بالفعل، ما سيجعل السيارات الجديدة بنهاية العام الجاري أكثر توافر وأقل سعرًا.

ونصح رئيس رابطة المصنعين السابق، من يستطيع أن يؤجل قرار الشراء لنهاية العام الجاري فليقم بذلك ولا يتردد، معللًا بأنه سيكون هناك موديلات جديدة تطرح لأول مرة بمصر بالإضافة إلى أن المعروض من السيارات سيكون أكثر توافرًا، مع توقعات تراجع الدولار بنهاية العام 2025 فستكون الأسعار أدنى كثيرًا مقارنة بالوقت الحالي.

واتفق علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، في الرأي مع رئيس رابطة التجار، إذ أكد أن السوق يعيش اليوم واحدة من أفضل فتراته على الإطلاق نظرًا للتنوع الكبير في الطرازات المقدمة والسيارات الجديدة التي تدخل إلى لسوق المصري لأول مرة.

وقال السبع لـ"مصراوي" إن السيارات الجديدة التي تقدم لأول مرة في مصر، منحت المستهلكين المقبلين مساحة وقدرة أكبر على الاختيار.

وأشار إلى أن الوقت الحالي هو أفضل وقت للشراء نتيجة توافر السيارات، خاصة مع إعلان عدد من وكلاء العلامات التجارية بمصر عن المزيد من التخفيضات والعروض الترويجية على العديد من السيارات.

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