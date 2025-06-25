القاهرة - (مصراوي):

كشفت شركة لادا لصناعة وتطوير السيارات التابعة لشركة أفتوفاز الروسية، عن النسخة الأحدث من السيارة "أزميوت" Azimut الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية.

ويأتي الكشف عن السيارة لادا أزميوت الجديدة، بعد أيام قليلة من تقديم الشركة الروسية النسخة الأحدث من سيارة الأراضي الوعرة المدمجة نيفا Travel.

وتعد أزميوت أول طراز جديد كليًا مقدم من لادا منذ عقود، والأول منذ أن باعت رينو الفرنسية حصتها البالغة 63% في الشركة الروسية إلى الحكومة الاتحادية الروسية مقابل روبل واحد (ما يعادل خمسة سنتات).

ومن المقرر بحسب وسائل إعلام روسية، أن يبدأ إنتاج لادا أزميوت العام المقبل في مصنع تولياتي، وستطرح في الأسواق الروسية بأسعار تتراوح بين 2.5 إلى 3.0 مليون روبل ما يعادل (1.598.000 إلى 1.907.000 جنيه مصري) تقريبًا.

تمتلك السيارة الروسية الجديدة واجهة أمامية طويلة ومرتفعة مع غطاء محرك بلمسات رياضية، وتقف على جنوط رياضية بقياس 18 بوصة، وواجهة أمامية على شكل حرف X، وإضاءة نهارية LED على شكل حرف C، ومصابيح خلفية على شكل C متصلة بشريط ضوئي رفيع.

لادا أزميوت الجديدة مبنية على أساس لادا فيستا، غير أنها مزودة بنظام تعليق خلفي جديد وخلوص أرضي يبلغ 208 ملم، وتعمل بنظام الدفع الأمامي فقط، يبلغ طول السيارة 4.420 ملم وقاعدة عجلاتها 2.680 ملم.

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