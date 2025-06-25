كتب - محمد جمال:

كشفت مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل الرسمي لعلامة إم جي في مصر، عن موديلات 2026 من سيارات العلامة الصينية المتوفرة في مصر، والتي قدمت بتخفيض بعض الطرز بقيم تصل إلى 60 ألف جنيه مقارنة بأسعار موديل 2025.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات إم جي الجديدة بالسوق المصري:

إم جي 5

تقدم إم جي 5 موديل 2026 الجديدة في السوق المصري بفئة واحدة كاملة التجهيزات خلال شهر يونيو الجاري بسعر رسمي 950 ألف جنيه، بتخفيض 50 ألف جنيه.

إم جي 6

استقرت أسعار إم جي 6 موديل 2026 الجديدة خلال شهر يونيو الجاري، وهي تتوفر بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 1,280,000 جنيه للفئة الأولى -فرش أسود، والفئة الثانية -فرش أحمر: 1,300,000 جنيه

إم جي RX5 بلس

تقدم إم جي RX5 بلس موديل 2026 الجديدة بفئة واحدة كاملة التجهيزات بسعر مليون 490 ألف جنيه بتخفيض 60 ألف جنيه.

إم جي ZS

تقدم إم جي ZS موديل 2026 الجديدة بتخفيض 60 ألف جنيه خلال الشهر الجاري، وهي تتوفر بثلاث فئات وأسعارها تبدأ من 990 ألف جنيه للفئة الأولي، والفئة الثانية (بكماليات): 1,015,000 جنيه، والفئة الثالثة 1,40,000 جنيه.

MG 4

اسقرت أسعار إم جي 4 EV موديل 2026 الجديدة وهي تتوفر بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون 200 ألف جنيه، والفئة الثانية مليون 400 ألف جنيه.

MG1

تراجعت أسعار MG1 موديل 2026 الجديدة في السوق المصري بقيمة 60 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ أسعارها من مليون 320 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها مليون و420 ألف جنيه.

إم جي HS

استقرت أسعار إم جي HS موديل 2026 الجديدة، وهي تتوفر بفئة واحدة من التجهيزات سعرها الرسمي مليون و600 ألف جنيه.

إم جي 7



شهدت القائمة السعرية الرسمية المعلنة من قبل الوكيل المحلي غياب إم جي7 السيدان الجديدة، بيما سجل آخر تسعير رسمي لها 1,665,990 جنيه.

اقرأ أيضًا:

أرخص سيارة جديدة تقدمها علامة جيتور في السوق المصري

بيجو E-208 GTi الجديدة تنطلق رسميًا.. بقوة 280 حصان

إنشاء مصنع لإنتاج سيارات جيتور في مصر باستثمارات 123 مليون دولار