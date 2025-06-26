بعد تقديم موديل 2026.. من ينافس أرخص سيارات إم جي في مصر؟

كتب - محمد جمال:

أعلنت مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل الرسمي لعلامة إم جي الصينية في مصر، عن طرح موديل 2026 من السيارة MG5 السيدان العائلية، التي تعد أرخص طرازات العلامة الصينية بالسوق المحلي.

ووفقًا للمعنل من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، تقدم إم جي 5 موديل 2026 خلال شهر يونيو الجاري بفئة واحد فقط من التجهيزات بعد أن كانت تقدم بفئتين، وسعرها الرسمي 950 ألف جنيه للفئة Luxury الأعلى تجهيزًا مقارنة بمليون جنيه لموديل 2025.

ومع تقديم إم جي 5 موديل 2026 إم جي 5 موديل 2026 يبحث المشترين خلال الفترة الحالية عن منافسية بالسوق المحلي خلال الشهر الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي منافسي إم جي 5 الجديدة في مصر:

هيونداى أكسنت RB

تقدم هيونداي أكسنت RB موديل 2024 بسعر يبدأ من 600 ألف جنيه للفئة الأولى، 610 ألف جنيه للفئة الثانية، 625 ألف جنيه للفئة الثالثة، الفئة الرابعة تقدم مقابل 640 ألف جنيه، 650 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

تنتمي هيونداى أكسنت RB إلى السيارات السيدان العائلية وتعمل بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر.

نيسان سنترا

تتوفر نيسان سنترا موديل 2024 بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 742.500 ألف جنيه للفئة الأولى، و 770.500 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزا.

زودت سنترا بمحرك 4 سلندر ذو تنفس طبيعي للهواء سعة 1600 سي سي بقوة 118 حصان وعزم 154 نيوتن.متر عند 4000 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT ودفع أمامي للعجلات.

جيلي إمجراند

تأتي جيلي إمجراند المصنعة في مصر بمحرك بقوة 122 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 180 نيوتن متر، ويتيح المحرك استهلاكًا للوقود يبلغ 5.82 لتر لكل 100 كم.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، وتتسارع سيارة جيلي إمجراند من 0 إلى 100 كم في 11.96 ثانية، وسعة خزان الوقود تبلغ 50 لترًا.

تقدم جيلي امجراند المصنعة محليا بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 879 ألف جنيه للفئة الأولى، و999 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

بايك u5 plus

تعتمد بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان على محرك سعة 1500 سي سي بقوة 111 حصان وعزم دوران 142 نيوتن متر وناقل حركة CVT مع خزان وقود سعة 48 لتر.

تبدأ أسعار بايك U5 Plus الصينية موديل 2025 من 800 ألف جنيه للفئة الأولى، بينما تقدم الفئة الثانية عالية التجهيزات مقابل 900 ألف جنيه.

اقرأ أيضًا:

سيارات إم جي موديل 2026 في مصر بتخفيضات حتى 60 ألف جنيه.. القائمة الكاملة

أرخص سيارة جديدة تقدمها علامة جيتور في السوق المصري

رسميًا.. طرح إم جي 5 موديل 2026 في مصر بتخفيض 50 ألف جنيه - التفاصيل