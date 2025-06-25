رسميًا.. طرح إم جي 5 موديل 2026 في مصر بتخفيض 50 ألف جنيه - التفاصيل

كتب - محمد جمال:

أعلنت مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل الرسمي لعلامة إم جي الصينية في مصر، عن طرح موديل 2026 من السيارة MG5 السيدان العائلية التي تعد أرخص طرازات العلامة الصينية بالسوق المحلي بتخفيض قيمته 50 ألف جنيه مقارنة بأسعار موديل 2025.

تقدم إم جي 5 موديل 2026 خلال شهر يونيو الجاري بفئة واحد فقط من التجهيزات بعد أن كانت تقدم بفئتين، وسعرها الرسمي 950 ألف جنيه للفئة Luxury الأعلى تجهيزًا.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات MG5 التفصيلية:

تعتمد MG5 على محرك 4 سلندربسعة 1.500 سي سي يولد قوة 120 حصان وعزم 150 نيوتن.متر عند 4.500 دورة/الدقيقة، وناقل حركة CVT أوتوماتيك ودفع أمامي للعجلات.

يبلغ طول سيارة إم جي 4.60 متر مع قاعدة عجلات 2.68 متر بينما عرضها يصل إلى 1.81 متر وارتفاعها الكلي 1.48 متر.

تمتلك السيارة قياسيا أنظمة ABS وEBD وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات مع CBC لدعم الفرامل داخل المنعطفات وTCS للتحكم في الجر وHHC لدعم التوازن أثناء صعود المنحدرات.

كما يتوافر بالسيارة BDW لتنشيف أقراص الفرامل في المطر بجانب مراقبة ضغط الإطارات ووسادتين هوائيتين في الأمام للسائق والراكب الأمامي.

بينما حصلت الفئات الأعلى على نظام توجيه حساس للسرعة و فرامل يد كهربائية ووسائد هوائية جانبية وستائرية.

السيارة مزودة قياسيا بمصابيح أمامية هالوجينية مع حساسات للإضاءة ومرايا جانبية كهربائية التحكم ومثبت سرعة ونظام صوتي من 4 سماعات يدعم البلوتوث مع جنوط حديدية قياس 15 بوصة.

يزيد بالفئة الثانية جنوط قياس 16 بوصة وتسخين للمرايا الجانبية وحساسات ركن خلفية مع كاميرا وتكييف هواء أوتوماتيكي وزر لتشغيل المحرك بجانب كسوة جلدية لعجلة القيادة وشاشة وسطية قياس 8 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو ومدخل USB.

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