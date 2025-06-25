بيجو E-208 GTi الجديدة تنطلق رسميًا.. بقوة 280 حصان

باريس - (د ب أ):

أطلقت شركة بيجو سيارتها الكهربائية E-208 GTi الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الموديلات الرياضية.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن سيارتها الكهربائية E-208 GTi الصغيرة تأتي بخمسة أبواب لتلائم وتزدان بجنوط رياضية بقياس 18 بوصة مع إطارات ميشلان عالية الأداء.

وفي الخلف يظهر ناشر أسود مدمج بمصباح ضباب LED، والذي يخلق تباينا لونيا جذابا مع اللون الأحمر للطلاء.

وعلى صعيد الدفع، تنطلق السيارة بقوة 207 كيلووات/280 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ345 نيوتن. وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة الرياضية من 0 إلى 100 كلم/س في غضون 7ر 5ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 180 كلم/س.

ويستند نظام الدفع على بطارية بسعة 54 كيلووات/ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى350 كلم.

وفي الداخل، تعكس السيارة الطابع الرياضي المعروف لطرازات GTi، مع تفاصيل بارزة باللون الأحمر ومقود يحمل شعار GTi مع فرش Alcantara الفاخر، بالإضافة إلى مقاعد رياضية بتصميم داعم مكسو بمزيج من الجلد.