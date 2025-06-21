4x4 تحت الصفر سباق على الجليد في مصر –صور

كتب- محمود أمين :

استضاف مجمع سكي مصر بمدينة السادس من أكتوبر النسخة الثانية من فعالية "4x4 تحت الصفر"، والتي تُعد أول سباق من نوعه لسيارات الدفع الرباعي على الجليد في الشرق الأوسط وأفريقيا، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وتنظيم شركة بوصلة، وبمشاركة عدد من الكيانات المهتمة برياضة المحركات من بينها دوس بنزين ونادي السيارات والرحلات المصري.

وشهد السباق منافسة بين أكثر من 14 سيارة دفع رباعي داخل مضمار جليدي مغلق، بدرجات حرارة بلغت ما دون درجتين تحت الصفر، وسط حضور جماهيري واسع من متابعي رياضة السيارات والمغامرات، إلى جانب تغطية إعلامية من مؤثرين وصحفيين.

يعكس الحدث توجه الدولة لدعم الرياضات غير التقليدية وتعزيز قدرتها على تنظيم فعاليات نوعية، حيث يأتي هذا السباق ضمن جهود نشر ثقافة رياضية جديدة تعتمد على التنوع والتجربة.

يُذكر أن النسخة الأولى من "4x4 تحت الصفر" أُقيمت في عام 2024، وحققت نجاحًا من حيث التنظيم والمشاركة والتفاعل الجماهيري، ما دفع القائمين على المشروع إلى تطوير الحدث وتحويله إلى فعالية سنوية.