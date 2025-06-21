قائمة بأرخص 5 سيارات موديلات 2026 في مصر

كتب - محمد جمال:

استقبل سوق السيارات المصري بدءًا من انطلاق العام الجاري 2025 حتى آلان، أكثر من 10 طرازات موديلات 2026 من قبل وكلائها بالسوق المحلي بهدف تحريك السوق وانتعاش مبيعات السيارات بمصر.

ويبحث العديد من المقبلين على الشراء عن أرخص هذه الموديلات بالسوق المحلي خلال شهر يونيو الجاري، والتي تبدأ أسعارها من 645 ألف جنيه.

ويمكن من خلال التقرير التالي التعرف على هذه السيارات:

شيري أريزو 5

تبدأ أسعار شيري أريزو 5 الجديدة موديل 2025 من 675 ألف جنيه للفئة القياسية، و 725 ألف جنيه للفئة الثانية، و 755 ألف جنيه للفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا.

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

نيسان صني

تبدأ أسعار نيسان صني موديل 2026 الجديدة من 645 ألف جنيه للفئة الأولى بناقل حركة يدوي، والثانية سعرها الرسمي 710 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها 765.000 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا إلى 795.000 جنيه.

زودت صني 2026 بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات ويدوي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان. تتسارع من الثبات لـ 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 178 كم/س.

شيفرولية أوبترا

تقدم شيفرولية أوبترا موديل 2026 بسعر رسمي يبدأ من 765 ألف جنيه، والفئة الثانية الأعلى تجهيزًا 790 ألف جنيه.

تعتمد شيفرولية أوبترا الجديدة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 98 حصانًا وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 8 سرعات.

هيونداي أكسنت RB

تتوفر هيونداي أكسنت RB موديل 2026 بـ5 فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من 799 ألف جنيه للفئة الأولى، و829 ألف جنيه للفئة الثانية، والفئة الثالثة بـ875 ألف جنيه.

أما الفئة الرابعة من السيارة الجديدة تباع بسعر رسمي 895 ألف جنيه، فيما الفئة الخامسة الأعلى تجهيزًا تم تسعيرها بـ930 ألف جنيه.

تعتمد هيونداي أكسنت RB على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر.

شيري تيجو 4 برو

تقدم شيري تيجو 4 برو بثلاث فئات؛ فئة كمفورت بناقل CVT سعرها الرسمي 925 ألف جنيه، فئة لاكجري سعرها الرسمي مليون و55 ألف جنيه، أما فئة لاكجري تربو سعرها الرسمي مليون و80 ألف جنيه.

تقدم شيري تيجو 4 برو الجديدة بنسختين من المحركات، الأول تنفس طبيعي 1.5 لتر بقوة 111 حصان، والثاني 1.5 لتر مزودة بشاحن تربو لاستخراج قوة 145 حصان ميكانيكي، يرتبط بناقل حركة CVT.

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