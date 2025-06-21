بعد طرحها في مصر لأول مرة.. شانجان Eado Plus تنافس 4 سيارات بقوة

كتب - محمد جمال:

طرحت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "شانجان" Changan التجارية في مصر، عن السيارة Eado Plus سيدان العائلية موديل 2025 رسميًا ولأول مرة في السوق المحلي.

تتوفر شانجان Eado Plus الجديدة ثلاث فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من مليون و50 ألف جنيه للفئة ELITE ومليون 150 ألف جنيه للفئة PREMIUM ومليون 250 ألف جنيه للفئة FLAGSHIP.

تعتمد شانجان Eado Plus على محرك تربو سعة 1.5 لتر بقوة 178 حصان، مع عزم دوران بالغ 300 نيوتن.متر، وناقل حركة DCT مزدوج القابض من 7 سرعات.

ومع طرح شانجان Eado Plus لأول مرة بالسوق المصري، تدخل السيارة الصينية في منافسة مباشرة مع عددا من السيارات التي تندرج معها بنفس الفئة السعرية.

ويمكن من خلال التقرير التالي التعرف على هذه السيارات:

رينو ميجان

تقدم ميجان 2025 الجديدة خلال شهر مايو الجاري بثلاث فئات فقط، وتبدأ أسعارها الرسمية من 1.250.000 جنيه للفئة الأولى Dynamic بمحرك 1.6 L.

أما الفئة Signature الثانية من ميجان سعرها الرسمي 1.350.000 جنيه بمحرك 1.6 L، و1.450.000 جنيه للفئة الثالثة Signature turbo بمحرك 1.3 L.

تأتي ميجان الجديدة بنوعين من المحركات الأول سعة 1600 سي سي بقوة 115 حصان، يتصل بناقل حركة أوتوماتيك، والثاني سعة 1300 سي سي تربو بقوة 150 حصان متصل بناقل حركة رياضي من 7 سرعات ثنائي التعشيق Dual Clutch، وتصل لسرعة قصوى 180 كم/ساعة، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 13.4 ثانية.

إم جي 6

تتوفر إم جي 6 موديل 2025 بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 1,280,000 جنيه للفئة الأولى -فرش أسود، والفئة الثانية -فرش أحمر: 1,300,000 جنيه

سيارة MG6 مزودة بمحرك تربو سعة 1500 سي سي بقوة 169 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 نقلات يتولى دفع عجلات السيارة الأمامية ويتسارع معها من الثبات حتى 100 كم/س خلال 7 ثوان، تستهلك في المتوسط 5.8 لتر من الوقود لكل 100 كم.

هيونداي إلنترا CN7

تتوفر إلنترا CN7 الجديدة في السوق المصري بسعر رسمي يبدأ من مليون و375 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون و530 ألف جنيه للفئة الثانية، ومليون و 700 ألف جنيه للفئة الثالثة، أما الفئة الأعلى تجهيزًا من السيارة قدمت مقابل مليون و 930 ألف جنيه.

تعتمد هيونداي النترا CN7 الجديدة على محرك سعته 1600 سي سي، يولد قوة قدرها 126 حصان، وأقصى عزم دوران 155 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.

جي إي سي إمباو

تأتي جي إيه سي إمباو الجديدة بـ 3 فئات وتبدأ من 1,125,000 جنيه للفئة الأولى GS بيز لاين، أما الفئة الثانية GB هاي لاين سعرها 1,275,000 جنيه، والفئة الثالثة GE R-Style بسعر 1,385,000 جنيه.

تعتمد جي إيه سي إمباو على محرك رباعي الأسطوانات تيربو، بسعة 1.5 لتر، بقوة 170 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي، مكون من 7 سرعات، وتتسارع السيارة من 0 – 100 كم/ ساعة في 6.95 ثانية.

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