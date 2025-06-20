كتب - محمد جمال:

استقبلت مجموعة أبوغالي موتورز، الرائدة في قطاع السيارات وحلول التنقل في مصر، أليكس نان، نائب رئيس لشركة چيلي العالمية، في زيارة رسمية تؤكد أهمية السوق المصري في استراتيجيات التوسع الدولية لچيلي، وتعكس عمق ومتانة الشراكة التي تربطها بمجموعة أبوغالي موتورز، وكيل لعلامة چيلي في مصر.

وقد شهدت الزيارة سلسلة من الاجتماعات المكثفة برئاسة المهندس محمد أبوغالي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوغالي موتورز، و أليكس نان، بحضور عدد من قيادات الشركتين.

ركزت المناقشات على سبل توسيع التعاون المشترك، وتطوير عمليات چيلي في مصر من خلال منصة أبوغالي المتكاملة، في ظل ما تتمتع به الشركة من خبرات متراكمة في مجالات حلول التنقل والابتكار وخدمة العملاء نحو شراكة استراتيجية تدعم مستقبل صناعة السيارات في مصر

تناولت الاجتماعات عددًا من المحاور المحورية، من أبرزها:

- إطلاق طرازات جديدة من سيارات چيلي في السوق المصري بداية بچيلي سيتي راي.

- بحث خطط التوسع في LEVC في مصر، حيث أن أبوغالي موتورز الوكيل والمشغل الرسمي للعلامة منذ 2009.

- بحث فرص زيادة حصة چيلي في السوق المصري.

- الارتقاء بتجربة العملاء عبر التوسع في خدمات ما بعد البيع والتحول الرقمي.

وفي كلمته بهذه المناسبة، صرّح المهندس محمد أبوغالي قائلًا: "أبوغالي موتورز هي شركة رائدة في مجال السيارات وحلول التنقل في مصر، بخبرة تتجاوز 45 عامًا من الإنجازات في بناء وتطوير أكبر العلامات التجارية في قطاع السيارات بالسوق المصري. نفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة چيلي العالمية، ونتطلع معًا لتحقيق إنجازات كبرى في السنوات القادمة، تُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات وحلول التنقل الذكية."

كما علّق أليكس نان مؤكدًا "تمثل مصر أحد أهم الأسواق الاستراتيجية لشركة چيلي العالمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ونحن في چيلي نؤمن بأن الشراكة مع أبوغالي موتورز، بما تمتلكه من خبرة عريقة ورؤية مستقبلية، هي حجر الأساس لتحقيق نمو حقيقي ومستدام في السوق المصري. نحن متحمسون للفرص الواعدة التي سنبنيها معًا، ولتقديم أحدث ما توصلت إليه تقنيات جيلي لعملائنا في مصر."

تأتي هذه الزيارة في وقت محوري يشهد فيه سوق السيارات المصري تطورات متسارعة نحو التحول الرقمي وتوطين الصناعة، ما يجعل التعاون بين أبوغالي موتورز وچيلي العالمية نموذجًا يُحتذى به في الشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد، وركيزة أساسية في دفع عجلة النمو والابتكار في قطاع النقل.

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