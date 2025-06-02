كم يبلغ متوسط أسعار كاوتش السيارات مقاس 17 خلال يونيو؟

كتب- محمود أمين :

شهدت أسعار إطارات السيارات في السوق المصري تراجعًا ملحوظًا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وفيما يلي نرصد آخر متوسطات الأسعار لأشهر إطارات السيارات مقاس 17 بوصة بعد التخفيضات، علماً بأن الأسعار قد تختلف حسب الموزع أو العروض المرافقة مثل التركيب المجاني، كما تختلف السعار بحسب سنة الصنع:

بوتو

بلغ متوسط السعر بعد التخفيض 3900 جنيه .

دانلوب

بلغ متوسط السعر بعد التخفيض 4500 جنيه .

جودرايد

بلغ متوسط السعر بعد التخفيض 4450 جنيه .

برنكس

بلغ متوسط السعر بعد التخفيض 4650 جنيه .

جوديير

بلغ متوسط السعر بعد التخفيض 4900 جنيه .

كومهو

بلغ متوسط السعر بعد التخفيض 5394 جنيه .

ميشلان

بلغ متوسط السعر بعد التخفيض 7700 جنيه .

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