يفوز بسباق جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1 وفيرستابن يتراجع

برشلونة (د ب أ)

فاز الأسترالي أوسكار بياستري سائق فريق مكلارين بسباق جائزة إسبانيا الكبرى ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات السيارات "فورمولا 1".

تفوق بياستري في السباق المكون من 66 لفة في حلبة كتالونيا على زميله البريطاني لاندو نوريس، سائق مكلارين الآخر الذي حل في المركز الثاني، بينما أكمل شارل لوكلير من إمارة موناكو، سائق فريق فيراري منصة التتويج بحلوله في المركز الثالث.

وحافظ بياستري ونوريس على مركزهما بشبكة الانطلاق في سباق التصفيات أمس، بينما تفوق لوكلير على نفسه بعدما انطلق من المركز السابع وأنهى السباق ثالثا.

وحل البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس في المركز الرابع، ليحتفظ أيضا بنفس مركزه على شبكة الانطلاق.

أما الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، وبطل العالم في الأعوام الأربعة الماضية، فقد أنهى السباق في المركز الخامس رغم بدء السباق من المركز الثالث على شبكة الانطلاق.

وابتعد أوسكار بياستري بصدارة بطولة السائقين بعد فوزه بالسباق الخامس هذا الموسم من أصل أول 9 سباقات.

وحل في المركز السادس، الألماني نيكو هولكينبرج سائق كيك ساوبر، خلفه البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات وسائق فيراري في المركز السابع.

وجاء الثنائي الفرنسي، إسحاق حجار سائق ريسينج بولز وبيير جاسلي سائق ألبين في المركزين الثامن والتاسع، بينما أكمل الإسباني فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن، قائمة العشرة الأوائل في السباق.

وعوقب ماكس فيرستابن بعشر ثوان لتسببه في حادث ليتغير الترتيب النهائي للسباق، حيث تراجع السائق الهولندي للمركز العاشر، بينما قفز راسل للمركز الرابع.

وقفز هولكينبرج للمركز الخامس ليحقق أفضل مركز له منذ عام 2019. وتقدم هاميلتون للمركز السادس يليه إسحاق حجار وبيير جاسلي، كما تقدم فرناندو ألونسو للمركز التاسع. وستقام الجولة القادمة من بطولة العام للفورمولا 1 في كندا يوم 15 يونيو/حزيران المقبل.

وقال بياستري عقب السباق "إنه عام رائع، وحققت ما أريده هذا الأسبوع، فالفوز بالسباقات يبقى أمرا ممتعا".

وكان نوريس قلص الفارق مع زميله الأسترالي إلى ثلاث نقاط ببطولة السائقين، ولكن البريطاني غادر إسبانيا متخلفا عن زميله الأسترالي بفارق 10 نقاط.

وقال نوريس "قدم (أوسكار) أداء رائعا اليوم، ولم تكن لدينا السرعة الكافية لمجاراته، لكننا بذلنا قصارى جهدنا".

من جانبه، قال لوكلير "عندما أخبرني مهندسو الفريق أن ماكس سيلجأ لاستخدام الإطارات الصلبة في المراحل الأخيرة، أصبحت متفائلا وأدركت أنني بحاجة لانطلاقة جدية، لأنني أعرف مدى سوء هذه الإطارات".

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