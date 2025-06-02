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انخفاض تسجيلات السيارات الجديدة في فرنسا بنسبة 12.3% خلال مايو

11:13 ص الإثنين 02 يونيو 2025

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باريس (د ب أ)

تراجعت تسجيلات السيارات الجديدة في فرنسا بنسبة 3ر12% على أساس سنوي خلال شهر مايو، مما ساهم في انخفاض إجمالي نسبته 25ر8% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، وفقا لبيانات رابطة صناعة السيارات الفرنسية.

وبلغ إجمالي التسجيلات في مايو 123 ألفا و919 مركبة، مقارنة بـ 141 ألفا و298 مركبة في نفس الشهر من العام الماضي، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وتراجع الإجمالي للفترة من يناير إلى مايو إلى 672 ألفا و700 مركبة، انخفاضا من 733 ألفا و179 خلال نفس الفترة من عام 2024.

واصلت مبيعات مجموعة ستيلانتيس تراجعها، حيث انخفضت بنسبة 12ر10% على أساس سنوي، أي بنحو أربعة آلاف سيارة.

وتراجعت مبيعات بيجو بنسبة 19ر5%. في المقابل، ارتفعت مبيعات سيتروين بنسبة 74ر2%.

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